أحدث أعمال التطوير داخل حديقة الحيوان بالجيزة قبل الافتتاح | شاهد

ينتظر الجميع افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة من جديد بعد سلسلة من أعمال التحديث والتطوير الشاملة التي شهدتها خلال الفترة الماضية.

ورصدت عدسة صدي البلد أعمال التطوير داخل حديقة الحيوان تمهيدا لفتحها قريبا و قبل نهاية العام الجاري.

و كان قد أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور علاء فاروق، أن الحديقة ستستقبل الزوّار رسميًا في سبتمبر 2025، وبذلك سيتم فتح حديقة الحيوان بعد شهرين، وقبل نهاية العام الجاري.

وأكد وزير الزراعة أن النسخة المطورة لحديقة الحيوان ستكون واجهة حضارية تليق بتاريخ الحديقة العريق من حيث التصميم والخدمات المقدمة.

افتتاح حديقة الحيوان امتى؟



يتبقى على افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة أقل من شهر ومن المنتظر أن يتم افتتاحها خلال شهر سبتمبر المقبل، بعد فترة كبيرة من الإغلاق وذلك كما أعلنت الشركات المطورة ، وتشمل الخطة أيضًا تطوير حديقة الأورمان بالجيزة ، كما سيتم ربط الحديقتين عبر نفق حديث، ما يتيح للزوار التنقل بسهولة بينهما والاستمتاع بتجربة متكاملة تجمع بين الحياة البرية والطبيعة الخلابة.



وتجري الجهات المعنية دراسة لتعديل أسعار تذاكر دخول حديقة الحيوان 2025 بما يتلاءم مع حجم التطوير، ولم يُحدد السعر النهائي بعد، ومن المنتظر أن تستعيد الحديقة مكانتها البارزة على خريطة السياحة الترفيهية والتعليمية فور افتتاحها من جديد.



حتى الآن لم يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة لـ حديقة الحيوان بعد التطوير، ولكن من المتوقع أن تتغير أسعار حديقة الحيوان 2025 بعد التطوير الجديد.