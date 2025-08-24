قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: الدولة حريصة على زيادة الاستثمار الدوائي لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير
الزمالك ينتظر خطابا رسميا من فيفا واتحاد الكرة بقيد الكيني أرون
مطاردة ساخنة بين الأهالي ونسناس هارب في أرمنت.. ما القصة ؟
خامنئي: نرفض الإملاءات الأمريكية.. ولا حل مع واشنطن لأنها تسعى لإخضاعنا
الوزير: مستعدون لإزالة أي تحديات فنية أو إدارية أو إجرائية تواجه المستثمرين الصناعيين
ناشئات مصر للطائرة يفتتحن مشوارهن في بطولة إفريقيا بالفوز على مدغشقر
التنمية المحلية: 220 ألف مشروع بتمويل 34 مليار جنيه توفر 1.4 مليون فرصة عمل
وزير البترول: نتطلع لشراكة مع تشيلي في تطوير سلاسل القيمة للمعادن الحرجة
موعد تنسيق المرحلة الثالثة وخطوات التسجيل
ميل القلب لإحدى سور القرآن واستماعها بشكل دائم.. هل في ذلك خطأ؟ | الإفتاء توضح
خطة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة.. ما الأهداف الحقيقية؟
انطلاق البرنامج التدريبي في علوم الصيانة والترميم بالمتحف القومي للحضارة المصرية
أخبار البلد

ليس الشهر المقبل.. صدى البلد يكشف أسباب تأجيل افتتاح حديقة الحيوان| خاص

حديقة الحيوان بالجيزة
حديقة الحيوان بالجيزة
شيماء مجدي

ينتظر معظم المصريون افتتاح حديقة الحيوان باعتبارها أهم وأقدم الحدائق بالنسبة لهم والذى أكدته عدة مصادر بأنه سيكون فى سبتمبر 2026  إلا أن تم نفى هذا الموعد من قبل التحالف الوطني لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان مما يصدم زائري الحديقة.

موعد افتتاح حديقة الحيوان 

وأكد أحمد إبراهيم عضو اللجنة الإعلامية بالتحالف الوطنى لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان،  أن افتتاح حديقة الحيوان لن يكون خلال الشهر المقبل ، وسيتم تأجيل الافتتاح نظرا لعدم الانتهاء من أعمال التطوير .
 

حديقة الحيوان بالجيزة

تأجيل موعد افتتاح حديقة الحيوان 

 

وأضاف "إبراهيم" خلال تصريحات ل "صدي البلد" ، أن الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان تسلم المرحلة الأولى  من الأعمال فقط ، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد افتتاح الحديقة أمام الجمهور.

وأشار " عضو اللجنة الإعلامية بالتحالف الوطنى لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان" إلي أنه الشركات المطورة تريد أن يكون الافتتاح بعد التطوير بشكل كامل يليق بالمصريين ولتكون مقصد سياحي هام ، وبالتالي وضع حديقة الحيوان المصرية العريقة في مكانة مرموقة ضمن التصنيف الدولي لحدائق الحيوان حول العالم.
 


العناية بالحيوانات

وفي هذا السياق، صرح محمد كامل رئيس التحالف الوطنى لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان، أن شركة حدائق تولي عناية خاصة بالمعايير الطبية لرعاية الحيوانات، وذلك من خلال الاستعانة بأفضل الخبرات الدولية والمحلية في هذا الشأن. 

حديقة الحيوان بمدينة أبوتيج في أسيوط

وأضاف انه تم توفير التغذية المناسبة للحيوانات مثل الفواكة والخضروات واللحوم لكل حيوان مع ضمان تنوع هذه الأغذية طبقاً للاحتياجات الخاصة بكل نوع من الحيوانات, ذلك إلى جانب توفير مكملات غذائية وفيتامينات لضمان حصولهم على القيمة الغذائية القصوى.

وأضاف "كامل" أنه تم إنشاء مناطق تجهيز الوجبات المقدمة للحيوانات طبقاً لأحدث المعايير، وكذلك الاستعانة بأحدث الأجهزة الخاصة بالأشعة المقطعية ال Xray والأجهزة المعملية اللازمة للتشخيص وجاري إنشاء مستشفى بيطري متخصص مزود بكل الإمكانيات للفحص والعلاج بالإضافة الى ⁠الحصول على التراخيص اللازمة من هيئة الدواء المصرية على إنشاء صيدلية للأدوية البيطرية المختصة بالتخدير والعلاج لضمان توافرها بصورة منتظمة.
 

حديقة الحيوان

يذكر أن حديقة الحيوان بالجيزة تعتبر أكبر حديقة حيوان داخل مدينة سكنية بمساحة 112 فدانا وتحتوي على حوالي 3 آلاف شجرة تاريخية وبعض النباتات النادرة ومجموعة استثنائية من 186  فصيل من الثدييات والطيور والزواحف تم افتتاحها في عصر الخديوي اسماعيل لتكون أول حديقة حيوان في إفريقيا والشرق الأوسط، وثالث أقدم حديقة حيوان في العالم
 

والجدير بالذكر أنه تم تعيين الدكتور إبراهيم متولي رئيسًا للإدارة المركزية لحديقة الحيوان، خلفًا للدكتور محمد رجائي مدير حدائق الحيوان السابق بوزارة الزراعة.

حديقة الحيوان موعد افتتاح حديقة الحيوان تأجيل موعد افتتاح حديقة الحيوان تطوير حديقة الأورمان تطوير حديقة الحيوان سعر تذكرة حديقة الحيوان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

نزعت جزءًا من الفستان.. هيفاء وهبي تثير الجدل بحفلها فى لبنان

مايان السيد تخطف الأنظار فى الساحل الشمالى | شاهد

إلهام شاهين وليلى علوي رفقة العوضي ورامز جلال

