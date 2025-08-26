قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

هل تم قتل الأسود بحديقة الحيوان بالجيزة؟.. بيان رسمى يكشف الحقائق

شيماء مجدي

انتشرت أخبار مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي حول إعدام 16 أسدًا و6 نمور داخل حديقة الحيوان بالجيزة ، الأمر الذى أثار دهشة الجميع خاصة وأن الحديقة مازالت فى قيد التطوير .

وأكد التحالف الوطني لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان  التزامه الكامل بتطبيق أعلى المعايير الدولية في مجال الرعاية البيطريةللحيوانات، وذلك بالاستعانة بخبرات محلية ودولية متخصصة، لضمان صحة الحيوانات وسالمتها وفًقا للبرتوكولات العالميةالمعتمدةً.

معايير القتل الرحيم للحيوانات

وبشأن ما تم تداوله مؤخرا حول التعامل مع بعض الحيوانات داخل حديقة الحيوان بالجيزة أوضح التحالف – بقيادة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات وشركة حدائق – أن الحيوانات قد تم استلامها في حالات صحية متباينة وفق تقارير فنية من الجهات المختصة فبعض الحالات كانت قابلة للعالج، بينما أخرى مصابة بأمراض معدية مما استلزم تطبيق آليات ومعايير القتل الرحيم المعترفً.بها عالمًيا حفاًظا على باقي الحيوانات والعاملين والزوار.

التطوير وفق أحدث المعايير العالمية 

وأكد التحالف أن جميع الإجراءات تتم وفق أحدث المعايير العالمية وبإشراف خبراء متخصصين، وهو ما أكده الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان بعد اعتماده للمرحلة الأولي من مشروع التطوير، وإرساله خطاب تهنئة لوزير الزراعة على نجاحها. 

ومن جانبه وّجه وزير الزراعة الشكر لوزير الإنتاج الحربي، معلنًا بدء المرحلة الثانية التي تتضمن إنشاء بيوت جديدة للحيوانات تحت إشراف الاتحاد الإفريقي 

وفي سياق متصل، استقبلت حديقة الحيوان لجنة من الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة برئاسة الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة،حيث استمعت اللجنة إلى عرض حول مشروع التطوير والإجراءات المتبعة في رعاية الحيوانات وتغذيتها. كما تم التأكيد على أن أي.قرار يتعلق بالتخلص من الحيوانات الت يتم إلا بعد موافقة الهيئة وتحت إشرافها المباشر .

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على الإسراع في إنهاء إجراءات استيراد الحيوانات الجديدة من الخارج، باإلضافة إلى دعم حدائق الحيوان.بالمحافظات بالحيوانات التابعة لوزارة الزراعة من فائض حديقة حيوان الجيزةوفي ختام الإجتماع، تم توجيه الشكر إلى وزير الزراعة ووزير الإنتاج الحربي وكافة الأجهزة المعنية على دعمهم لمشروع تطوير.حديقتي الحيوان والأورمان
 

