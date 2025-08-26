قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر للطيران تطلق حملة ترويجية في مطار دوسلدورف بألمانيا.. صور
الزمالك يعتلي صدارة الدوري بفوز مهم على فاركو
محافظ الإسكندرية: نتابع التنبؤات الجوية على مدار الساعة
الإيجار القديم بعد الوفاة.. دليلك للحصول على وحدة بديلة
حكم الرجوع عن الحلف.. الإفتاء: يجوز في حالة واحدة ويخرج كفارة اليمين
نجوى فؤاد توجه رسالة لأنغام بعد عودتها من رحلة علاجية في ألمانيا
تطوير تاريخي بحديقة الجيزة.. إنهاء إجراءات استيراد 362 حيوانا
هل تبديل الذهب بالذهب حرام؟ انتبه لـ3 حقائق منها سبب نهي النبي
زيلينسكي يقترح تركيا ودول الخليج وأوروبا لاستضافة محادثات سلام محتملة مع بوتين
نتنياهو : بدأ الأمر في غزة وسينتهي فيها وسنهزم أعداءنا ونستعيد رهائننا
شيكو بانزا يحرز الهدف الأول للزمالك في شباك فاركو
ترامب: ليس هناك أي شيء حاسم في غزة وسنتحدث عن عقوبات على روسيا
قبل افتتاحها.. 15 صورة ترصد أعمال التطوير بحديقة الحيوان بالجيزة

شيماء مجدي

تستعد حديقة الحيوان بالجيزة لفتح أبوابها أمام الزائرين خلال الأيام المقبلة ، لتقديم تجربة غير مسبوقة من التطوير وطرق جديدة لعرض الحيوانات بطريقة جديدة بلا أقفاص لتعيش فى الطبيعة وسط تمتع الزائرين .

أهم أعمال تطوير حديقة الحيوان 

ويرصد "صدي البلد " أهم صور أعمال تطوير حديقة الحيوان بالجيزة.

وأكد التحالف الوطني لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان  التزامه الكامل بتطبيق أعلى المعايير الدولية في مجال الرعاية البيطرية للحيوانات، وذلك بالاستعانة بخبرات محلية ودولية متخصصة، لضمان صحة الحيوانات وسلامتها وفًقا للبرتوكولات العالمية المعتمدةً.

وبشأن ما تم تداوله مؤخرا حول التعامل مع بعض الحيوانات داخل حديقة الحيوان بالجيزة أوضح التحالف – بقيادة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات وشركة حدائق – أن الحيوانات قد تم استلامها في حالات صحية متباينة وفق تقارير فنية من الجهات المختصة فبعض الحالات كانت قابلة للعلاج، بينما أخرى مصابة بأمراض معدية مما استلزم تطبيق آليات ومعايير القتل الرحيم المعترف بها عالميا حفاظا على باقي الحيوانات والعاملين والزوار.

وأكد التحالف أن جميع الإجراءات تتم وفق أحدث المعايير العالمية وبإشراف خبراء متخصصين، وهو ما أكده الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان بعد اعتماده للمرحلة الأولي من مشروع التطوير، وإرساله خطاب تهنئة لوزير الزراعة على نجاحها. 

ومن جانبه وّجه وزير الزراعة الشكر لوزير الإنتاج الحربي، معلنًا بدء المرحلة الثانية التي تتضمن إنشاء بيوت جديدة للحيوانات تحت إشراف الاتحاد الإفريقي. 

وفي سياق متصل، استقبلت حديقة الحيوان لجنة من الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة برئاسة الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة،حيث استمعت اللجنة إلى عرض حول مشروع التطوير والإجراءات المتبعة في رعاية الحيوانات وتغذيتها.

 كما تم التأكيد على أن أي قرار يتعلق بالتخلص من الحيوانات لا يتم إلا بعد موافقة الهيئة وتحت إشرافها المباشر .

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على الإسراع في إنهاء إجراءات استيراد الحيوانات الجديدة من الخارج، بالإضافة إلى دعم حدائق الحيوان بالمحافظات بالحيوانات التابعة لوزارة الزراعة من فائض حديقة حيوان الجيزة.

 وفي ختام الاجتماع، تم توجيه الشكر إلى وزير الزراعة ووزير الإنتاج الحربي وكافة الأجهزة المعنية على دعمهم لمشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان.
 

حديقة الحيوان حديقة الحيوان بالجيزة تطوير حديقة الحيوان صور تطوير حديقة الحيوان سعر تذكرة حديقة الحيوان

