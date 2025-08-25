قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على صنعاء إلى 6 قتلى و86 جريحاً
حديقة الحيوان بالجيزة تتجه للعالمية.. تفاصيل خطة التطوير بمشاركة خبراء من أوروبا وأفريقيا| فيديو
بالأسماء والأرقام.. على حسين مهدي يفضح تمويل الإخوان لإعلاميين بالخارج
مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 في حادث بقنا.. صور
خامنئي: واشنطن تسعى لفرض إملاءات مذلة.. وإيران لن تُخضع
7 كبائر حذرنا منها النبي بشدة.. إياك والاقتراب منها
تأهيل المتطوعين لمكافحة المخدرات.. خطوة جديدة لـ"صندوق الإدمان" في البرامج الوقائية
سعر إم جي ZS كسر زيرو 2025.. سوق المستعمل
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025
هيتعب شوية.. طلب عاجل من وزير الرياضة لمجلس الزمالك بشأن أرض أكتوبر
تقرير: المفاوضات لا تُعرقل العمليات العسكرية.. إسرائيل تشترط صفقة شاملة مع حماس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حديقة الحيوان بالجيزة تتجه للعالمية.. تفاصيل خطة التطوير بمشاركة خبراء من أوروبا وأفريقيا| فيديو

حديقة الحيوان بالجيزة،
حديقة الحيوان بالجيزة،
أ ش أ

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو سلط الضوء على جهود التطوير الجارية داخل حديقة الحيوان بالجيزة، بمشاركة خبراء دوليين في مجال رعاية الحيوان.

وقال ألبان هيسكو الخبير الاستشاري في حدائق الحيوان، إن الحديقة استضافت مؤخرًا ممثلاً عن رابطة الاتحاد الإفريقي، الذي أجرى مراجعة كاملة لعملياتها.. مؤكداً أن تعليقاتهم أثبتت اتباع أفضل الممارسات الدولية، مضيفًا أن الهدف ليس فقط الحفاظ على الحيوانات وحمايتها، بل أيضًا جعل حديقة الحيوان بالجيزة منشأة عالمية المستوى في مجال رعاية الحيوان.

ومن جانبها.. قالت كاثرينا بينتز خبيرة الإدارة الحيوانية، إن الحديقة ستستقبل في المستقبل العديد من الحيوانات المختلفة من بلدان حول العالم، ومن مسؤوليتهم أن يجعلوا من حديقة الحيوان مكانًا آمنًا لهذه الحيوانات.

فيما ذكر الدكتور بيدرو أندريس الطبيب البيطري وعضو المنظمة العالمية لحدائق الحيوان: "كأطباء بيطريين، مسؤوليتنا الأولى هي صحة الحيوان ورفاهيته"، مضيفًا أنه عندما يصاب الحيوان بمرض غير قابل للشفاء أو العلاج، فإن المعايير الدولية تتطلب التصرف بشكل حاسم.. مشيرا إلى أن القتل الرحيم لا يُعد قسوة، بل وسيلة لحماية الجمهور والحيوانات الأخرى.

بينما أوضح ماركوس دينييه خبير الطيور، أن هناك إجراءات أمنية صارمة متبعة لحماية الطيور، حيث تُطبّق بروتوكولات النظافة بدقة، ويتم اتخاذ كل قرار بما يضمن الحفاظ على صحة الطيور وسعادتها، وهو ما يسهم أيضًا في حماية الحراس والزوار.

وتابع: "كل ما نقوم به يرتكز على رعاية الحيوان، ويتم تدريب الحراس على أعلى مستوى وفقًا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات، ويشمل ذلك المراقبة اليومية والمتابعة المستمرة للأنظمة الغذائية والتغذية الحيوانية والفحوصات الصحية، ولا تُتخذ أي قرارات إلا وفق إجراءات دقيقة، علمية وموثقة ومعتمدة دوليًا".

وبدوره.. قال مارسيل تورنييه خبير الزواحف والحيوانات ذوات الحوافر، إن فكرة إيذاء الحيوانات غير مبررة على الإطلاق، مؤكداً أن دورهم ورسالتهم تتمثل في حماية الحيوانات والحفاظ عليها.. مشددًا على أن عملهم يتماشى مع متطلبات المعايير الدولية الصارمة، وأن جميع القرارات المتخذة تستند إلى أفضل الممارسات المتبعة عالميًا.

كما أكد كريستوفر ويسنيسكي مدير العلوم الحياتية بالمنظمة العالمية لحدائق الحيوان، أن جميع القرارات المتخذة في حديقة الحيوان بشأن رعاية الحيوانات تتبع المعايير العالمية المعتمدة.

وأفاد بافوا ديدي خبير الرئيسيات، بأن الرئيسيات حساسة للأمراض البشرية، ولهذا يعملون على إجراء الفحوصات الطبية وتقديم الرعاية الصحية الجيدة، إلى جانب توفير برامج إثراء فعّالة لتحسين حياتها.

الوزراء تطوير حديقة الحيوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

سيارة وزير الكهرباء

عاجل | العربيات اتعجنت.. اللقطات الأولى لـ حادث وزير الكهرباء على صحراوي إسكندرية

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

الدكتور خالد أمين زارع

وشه متقطع ومش مرافق.. مفاجأة كبرى بحادث مستشفى سيد جلال

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

محكمة - أرشيفية

شيكات تجاوزت المليار.. تأييد أحكام حبس شقيق الفنان عماد زيادة 12 سنة

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

ترشيحاتنا

مالك عقار

نائب البرهان: الحرب في السودان تقترب من نهايتها

بنيامين نتنياهو

نتنياهو: الحوثيون سيدفعون ثمنا باهظا لمهاجمتهم إسرائيل

سيرغي لافروف- وزير الخارجية الروسي

لافروف يحدد شروط السلام مع أوكرانيا

بالصور

رسائل غامضة وصراعات نفسية.. تصاعد الإثارة في الحلقة الثانية من "Just You"

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

تيمور والخطيب الأبرز| الوسط الفني يودع عدد من نجومه خلال أغسطس

نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥

فيديو

هل اعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام

هل أعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام.. صورة أثارت الجدل

بهاء الخطيب

وقع وهو بيلعب كورة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان بهاء الخطيب

علياء قمرون

مكنش قصدي وكنت عايزة أجهز نفسي.. اعترافات مثيرة للتيك توكر علياء قمرون

صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

بيشتروا العفش.. صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد