حديقة الحيوان بالجيزة تتجه للعالمية.. تفاصيل خطة التطوير بمشاركة خبراء من أوروبا وأفريقيا| فيديو

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو سلط الضوء على جهود التطوير الجارية داخل حديقة الحيوان بالجيزة، بمشاركة خبراء دوليين في مجال رعاية الحيوان.

وقال ألبان هيسكو الخبير الاستشاري في حدائق الحيوان، إن الحديقة استضافت مؤخرًا ممثلاً عن رابطة الاتحاد الإفريقي، الذي أجرى مراجعة كاملة لعملياتها.. مؤكداً أن تعليقاتهم أثبتت اتباع أفضل الممارسات الدولية، مضيفًا أن الهدف ليس فقط الحفاظ على الحيوانات وحمايتها، بل أيضًا جعل حديقة الحيوان بالجيزة منشأة عالمية المستوى في مجال رعاية الحيوان.

ومن جانبها.. قالت كاثرينا بينتز خبيرة الإدارة الحيوانية، إن الحديقة ستستقبل في المستقبل العديد من الحيوانات المختلفة من بلدان حول العالم، ومن مسؤوليتهم أن يجعلوا من حديقة الحيوان مكانًا آمنًا لهذه الحيوانات.

فيما ذكر الدكتور بيدرو أندريس الطبيب البيطري وعضو المنظمة العالمية لحدائق الحيوان: "كأطباء بيطريين، مسؤوليتنا الأولى هي صحة الحيوان ورفاهيته"، مضيفًا أنه عندما يصاب الحيوان بمرض غير قابل للشفاء أو العلاج، فإن المعايير الدولية تتطلب التصرف بشكل حاسم.. مشيرا إلى أن القتل الرحيم لا يُعد قسوة، بل وسيلة لحماية الجمهور والحيوانات الأخرى.

بينما أوضح ماركوس دينييه خبير الطيور، أن هناك إجراءات أمنية صارمة متبعة لحماية الطيور، حيث تُطبّق بروتوكولات النظافة بدقة، ويتم اتخاذ كل قرار بما يضمن الحفاظ على صحة الطيور وسعادتها، وهو ما يسهم أيضًا في حماية الحراس والزوار.

وتابع: "كل ما نقوم به يرتكز على رعاية الحيوان، ويتم تدريب الحراس على أعلى مستوى وفقًا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات، ويشمل ذلك المراقبة اليومية والمتابعة المستمرة للأنظمة الغذائية والتغذية الحيوانية والفحوصات الصحية، ولا تُتخذ أي قرارات إلا وفق إجراءات دقيقة، علمية وموثقة ومعتمدة دوليًا".

وبدوره.. قال مارسيل تورنييه خبير الزواحف والحيوانات ذوات الحوافر، إن فكرة إيذاء الحيوانات غير مبررة على الإطلاق، مؤكداً أن دورهم ورسالتهم تتمثل في حماية الحيوانات والحفاظ عليها.. مشددًا على أن عملهم يتماشى مع متطلبات المعايير الدولية الصارمة، وأن جميع القرارات المتخذة تستند إلى أفضل الممارسات المتبعة عالميًا.

كما أكد كريستوفر ويسنيسكي مدير العلوم الحياتية بالمنظمة العالمية لحدائق الحيوان، أن جميع القرارات المتخذة في حديقة الحيوان بشأن رعاية الحيوانات تتبع المعايير العالمية المعتمدة.

وأفاد بافوا ديدي خبير الرئيسيات، بأن الرئيسيات حساسة للأمراض البشرية، ولهذا يعملون على إجراء الفحوصات الطبية وتقديم الرعاية الصحية الجيدة، إلى جانب توفير برامج إثراء فعّالة لتحسين حياتها.