وزارة البترول تعلن تعيين وائل لطفي رئيسا للإدارة المركزية للمشروعات
شمس البارودي ترد على منتقديها: لن أكتم صوتي ورأيي ما حييت
اتصال أمريكي – تركي يبحث الحرب في أوكرانيا وأزمات الشرق الأوسط
بعد الانتهاء من التطوير الشامل.. وزير الزراعة يعلن موعد افتتاح حديقة الحيوان
سعر أغلي عيار ذهب اليوم 29-8-2025
حكم ترك صلاة الجمعة والتكاسل عن أدائها.. الأزهر يجيب
انقطاع التيك توك وتعطل خدماته في مصر والعالم .. حقيقة أم فقاعة رقمية؟
السكة الحديد تعلن تشغيل خدمة جديدة بقطارات تحيا مصر.. الخط والمواعيد
البرلمان الإيراني يخطط لانسحاب طهران من معاهدة حظر الانتشار النووي
حماس: تصريحات سموتريتش اعتراف بجريمة حرب تكشف مشروع الإبادة والتهجير في غزة
شروط حصول ذوي الإعاقة على دعم شهري
عدلي القيعي: رضا عبد العال يعيش حالة من التناقض الخطير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

بعد الانتهاء من التطوير الشامل.. وزير الزراعة يعلن موعد افتتاح حديقة الحيوان

حديقة حيوان الجيزة
حديقة حيوان الجيزة
كتب شيماء مجدي

أعلن الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، الموعد المتوقع لافتتاح حديقة حيوان الجيزة بعد الانتهاء من أعمال التطوير الشاملة.

وأكد وزير الزراعة، في تصريحات تلفزيونية، أنه تم الانتهاء بالفعل من ترميم جميع المناطق الأثرية داخل حديقة الحيوان، مشيرًا إلى أن هناك خطة لاستيراد مجموعة من الحيوانات الجديدة التي تحتاجها الحديقة لتعود لسابق عهدها كواحدة من أبرز حدائق الحيوان في المنطقة.


وقال الدكتور علاء فاروق إن الشركة المنفذة لعمليات التطوير ورفع الكفاءة ستنتهي من أعمالها خلال فترة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، وهو ما يمهد الطريق لافتتاح الحديقة.

الاعتماد من كبرى الشركات العالمية قبل الافتتاح

وشدد الوزير على أن افتتاح الحديقة لن يتم إلا بعد اعتمادها من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتطوير حدائق الحيوان، لضمان توافقها مع المعايير الدولية.

وأكد وزير الزراعة أن جميع الجهود تتركز حاليًا على الانتهاء من المشروع، متوقعًا أن يتم افتتاح حديقة حيوان الجيزة مطلع العام المقبل.

وأكد التحالف الوطني لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان  التزامه الكامل بتطبيق أعلى المعايير الدولية في مجال الرعاية البيطرية للحيوانات، بالاستعانة بخبرات محلية ودولية متخصصة، لضمان صحة الحيوانات وسلامتها وفًقا للبرتوكولات العالمية المعتمدةً.

قتل الحيوانات بدون سبب

وبشأن ما تم تداوله مؤخرا حول التعامل مع بعض الحيوانات داخل حديقة الحيوان بالجيزة أوضح التحالف – بقيادة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات وشركة حدائق – أن الحيوانات قد تم استلامها في حالات صحية متباينة وفق تقارير فنية من الجهات المختصة فبعض الحالات كانت قابلة للعلاج، بينما أخرى مصابة بأمراض معدية مما استلزم تطبيق آليات ومعايير القتل الرحيم المعترف بها عالميا حفاظا على باقي الحيوانات والعاملين والزوار.

وأكد التحالف أن جميع الإجراءات تتم وفق أحدث المعايير العالمية وبإشراف خبراء متخصصين، وهو ما أكده الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان بعد اعتماده للمرحلة الأولي من مشروع التطوير، وإرساله خطاب تهنئة لوزير الزراعة على نجاحها.

وزير الزراعة حديقة حيوان الجيزة أعمال التطوير الشاملة المناطق الأثرية افتتاح الحديقة افتتاح حديقة حيوان الجيزة

