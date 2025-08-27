تجربة فريدة لتشغيل المناطق الأثرية.. حديقة الحيوان تفتح ليلا | فيديو

ينتظر معظم المصريون افتتاح حديقة الحيوان باعتبارها أهم وأقدم الحدائق بالنسبة لهم ، لتقديم تجربة غير مسبوقة من التطوير وطرق جديدة لعرض الحيوانات بطريقة جديدة بلا أقفاص لتعيش فى الطبيعة وسط تمتع الزائرين .



وتقدم حديقة الحيوان تجربة جديدة وممتعة للزوار ، إذ أنها تفتح أبوابها أمام الزائرين ليلا لزيارة الأماكن الأثرية بها ، وهذا مالم يكن يحدث من قبل .

موعد افتتاح حديقة الحيوان

وأكد أحمد إبراهيم عضو اللجنة الإعلامية بالتحالف الوطنى لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان، أن افتتاح حديقة الحيوان لن يكون خلال الشهر المقبل ، وسيتم تأجيل الافتتاح نظرا لعدم الانتهاء من أعمال التطوير .



وأضاف "إبراهيم" خلال تصريحات ل "صدي البلد" ، أن الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان تسلم المرحلة الأولى من الأعمال فقط ، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد افتتاح الحديقة أمام الجمهور.

ملامح تطوير حديقة الحيوان

وأشار " عضو اللجنة الإعلامية بالتحالف الوطنى لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان" إلي أنه الشركات المطورة تريد أن يكون الافتتاح بعد التطوير بشكل كامل يليق بالمصريين ولتكون مقصد سياحي هام ، وبالتالي وضع حديقة الحيوان المصرية العريقة في مكانة مرموقة ضمن التصنيف الدولي لحدائق الحيوان حول العالم.



وفي هذا السياق، صرح محمد كامل رئيس التحالف الوطنى لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان، أن شركة حدائق تولي عناية خاصة بالمعايير الطبية لرعاية الحيوانات، وذلك من خلال الاستعانة بأفضل الخبرات الدولية والمحلية في هذا الشأن.

وأضاف انه تم توفير التغذية المناسبة للحيوانات مثل الفواكة والخضروات واللحوم لكل حيوان مع ضمان تنوع هذه الأغذية طبقاً للاحتياجات الخاصة بكل نوع من الحيوانات, ذلك إلى جانب توفير مكملات غذائية وفيتامينات لضمان حصولهم على القيمة الغذائية القصوى.

وأضاف "كامل" أنه تم إنشاء مناطق تجهيز الوجبات المقدمة للحيوانات طبقاً لأحدث المعايير، وكذلك الاستعانة بأحدث الأجهزة الخاصة بالأشعة المقطعية ال Xray والأجهزة المعملية اللازمة للتشخيص وجاري إنشاء مستشفى بيطري متخصص مزود بكل الإمكانيات للفحص والعلاج بالإضافة الى ⁠الحصول على التراخيص اللازمة من هيئة الدواء المصرية على إنشاء صيدلية للأدوية البيطرية المختصة بالتخدير والعلاج لضمان توافرها بصورة منتظمة.



يذكر أن حديقة الحيوان بالجيزة تعتبر أكبر حديقة حيوان داخل مدينة سكنية بمساحة 112 فدانا وتحتوي على حوالي 3 آلاف شجرة تاريخية وبعض النباتات النادرة ومجموعة استثنائية من 186 فصيل من الثدييات والطيور والزواحف تم افتتاحها في عصر الخديوي اسماعيل لتكون أول حديقة حيوان في إفريقيا والشرق الأوسط، وثالث أقدم حديقة حيوان في العالم.