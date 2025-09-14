وزير الزراعة يكشف حقيقة زيادة أسعار التذاكر المتداولة لحديقة الحيوان

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير حديقة الحيوان، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير تشمل أيضًا حديقة الأورمان، حيث كانتا تعانيان من تدهور شديد في البنية التحتية والمرافق.

التطوير الشامل للبنية التحتية

وأوضح "فاروق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المشروع يتم على عدة مراحل، إذ تتضمن المرحلة الأولى التطوير الشامل للبنية التحتية، فيما تشمل المرحلة الثانية تجديد الحيوانات والحياة البرية، والمقرر الانتهاء منها بنهاية العام الجاري، على أن تعقبها مرحلة ثالثة وأخيرة للتأهيل والتجهيز الكامل.

وأشار إلى وجود عقد مع الشركة المسؤولة عن تطوير الحديقة، مؤكدًا أن الحديقة ستضم أنواعًا جديدة من الحيوانات المستوردة، لتكون في صورة عالمية تليق بمكانة مصر.

تحديد سعر تذكرة الدخول

ونفى ما تم تداوله بشأن قرب افتتاح الحديقة أو تحديد سعر تذكرة الدخول، مؤكدًا أنه لا أساس لهذه الأخبار، مضيفًا: "سنفتخر بحديقة الحيوان كما نفتخر بالعاصمة الإدارية والمشروعات القومية الكبرى"، مشيرًا إلى أن المخطط يشمل أيضًا إنشاء نفق يربط بين حديقتي الحيوان والأورمان.