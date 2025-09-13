وزير الزراعة اللبناني: البنية التحتية تكبدت أضرارًا جسيمة في الاعتداءات

أكد الدكتور نزار هاني، وزير الزراعة اللبناني، أن البنية التحتية والقطاع الزراعي في لبنان تكبدا أضرارًا جسيمة ومباشرة نتيجة الاعتداءات الأخيرة، لافتًا إلى أن القرى الحدودية في الجنوب وعلى حدود فلسطين المحتلة كانت الأكثر تضررًا.

وأوضح هاني خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن وزارة الزراعة، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، قامت بعملية تقييم شاملة للأضرار، شملت مسحًا ميدانيًا لتحديد حجم الخسائر التي لحقت بالأراضي الزراعية والمزارعين.

وأضاف الوزير أن الجهود تتركز حاليًا على دعم المزارعين المتضررين من خلال برامج لإعادة تأهيل القطاع الزراعي وإحياء الأراضي التي تضررت بفعل العدوان الإسرائيلي، بما يضمن استمرار الإنتاج الزراعي وحماية الأمن الغذائي للبنان.

وأعرب هاني عن أمله في أن تشهد الأشهر المقبلة إعادة إعمار شاملة للجنوب اللبناني، وأن تعود القرى والأراضي الزراعية إلى طبيعتها بما يساهم في تعزيز صمود المزارعين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.