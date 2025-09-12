قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطيب المسجد النبوي: التقوى سبيل الفوز في الدنيا والفلاح في الآخرة
الصحة تعلن موعد الانتهاء من المسح السكاني.. وارتفاع زواج الأطفال في الصعيد
خطيب مسجد السيدة نفيسة: "لا إله إلا الله" أطفأت حريق في أحد بيوت الصالحين
في قطاعي الصحة والكهرباء.. تكليفات حاسمة من الرئيس السيسي للحكومة
إمام المسجد الحرام: الصادق مصان جليل والكاذب مهان ذليل
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في جزيرة "بالي" الإندونيسية إلى 16 شخصا
ما هو تطبيق بلايستيشن الجديد وفيما يستخدم؟
بيان رسمي حول التعدي على سور نادي العزيمة بالإسماعيلية
رياح ورطوبة وشبورة.. الأرصاد توجه رسالة للمواطنين
وزير الري يتفقد تجربة كاميرات قياس التصرفات على ترعة الإسماعيلية
​تخفيضات تصل إلى 40% بمعرض "أهلاً مدارس" لدعم الأسر في جنوب سيناء
عملية طعن بالقدس.. مصابان إسرائيليان أحدهما بحالة خطيرة
حوادث

غلق كلي لشارع 26 يوليو إلى ميدان لبنان 3 أيام وتحويلات مرورية

ارشيفية
ندى سويفى

أعلنت  الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن غلق كلي لشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 3 أيام، لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع مونوريل خط وادى النيل 6 أكتوبر.

وعينت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع مونوريل خط وادى النيل 6 أكتوبر، مما يستلزم الغلق الكلى لشارع 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبرى 15مايو اتجاه ميدان لبنان لمدة 3 أيام فقط اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 12/9/2025 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 14/9/2025  وعلى أن يكون العمل من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا.

استلزم الغلق إجراء تحويلات مرورية على مرحلتين من بداية تنفيذ الأعمال على النحو التالي:

المسار البديل الأول حركة المركبات القادمة من كوبرى 15مايو ترغب بإستكمال السير إتجاه ميدان لبنان تقوم بالدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين ثم الدخول يسارًا إلى شارع الدكتور حجازى ثم الدخول يسارًا إتجاه شارع وادى النيل وصولًا إلى شارع 26 يوليو عقب تجاوز منطقة الأعمال.

المسار البديل الثانى الدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين ثم الدخول يمينًا إلى شارع أحمد عرابى ثم الدخول يمينًا إتجاه شارع جامعة الدول العربية وصولًا إلى شارع السودان وميدان لبنان عقب تجاوز منطقة الأعمال.  

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

شارع 26 يوليو غلق كلي لشارع 26 يوليو ميدان لبنان

