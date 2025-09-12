قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

قبل افتتاحه في 15 سبتمبر.. تحويلات مرورية هامة أعلى الطريق الإقليمي

اللواء احمد هشام الخبير المروري
اللواء احمد هشام الخبير المروري
ندى سويفى

قال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، إن الطريق الدائري الإقليمي يعتبر أحد أهم الطرق السريعة المهمة والمقرر افتتاحه رسميا ١٥ سبتمبر الذي يربط محافظات الوجه البحري بالوجه القبلي، كما يربط 6 محافظات بعضها ببعض وهي القاهرة الجيزة، الشرقية، المنوفية، القليوبية، والفيوم، بطول 400 كيلومتر مربع.

وساعد بشكل كبير في اختصار المساحة والوقت، خاصة لسائقي النقل الثقيل وساعد بشكل كبير في تقليل استهلاك الوقود وسرعة نقل البضائع والمعدات والأشخاص بين المحافظات بعضها ببعض والموانئ المطلة على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر.

وأوضح الخبير المروري، أن هذا الطريق نتيجة مرور سيارات النقل الثقيل بالحمولات أدى لبعض التهتكات على مسار الطريق في الطبقة الأسفلتية خاصة في محافظة المنوفية، ولذلك تم القيام بأعمال إصلاح وتطوير ورفع كفاءة لهذا الطريق بصفة عامة، والأماكن التي تحدث فيها تهتك من ناحية شبكة الطرق بصفة خاصة، مع إنشاء طريق للخدمة بطبقة خرسانية وليست أسفلتية حتى يتمكن الطريق من تحمل الحمولات التي تنقلها سيارات النقل الثقيل والنقل بمقطورة وسيارات التريلات.

وكشف هشام عن عدة تحويلات مرورية مهمة نتيجة غلق الجزئي للطريق الدائري الإقليمي لأعمال الإصلاح والتطوير، على النحو التالي:

١ـ المركبات القادمة من طريق الإسكندرية الصحراوي يسلك مطالع الطريق الإقليمي في اتجاه الواحات ويستمر في السير حتى تقاطعه مع طريق الضبعة ويستمر في السير حتى الطريق الأوسطى في اتجاه القطامية حتى طريق السويس الصحراوي أو الاستكمال في طريق مصر إسكندرية الصحراوي ثم يسلك طريق الضبعة من روض الفرج حتى نزلة الأوسطي والاستكمال حتى طريق السويس.

٢ـ المركبات القادمة من طريق إسكندرية الصحراوي ويريد دخول وسط الدلتا يسلك الطريق الدولي الساحلي ومنه إلى محافظات الدلتا.

٣ـ المركبات القادمة من مناطق أشمون والباحور ومنوف بالمنوفية التي تشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة يسلك طريق القناطر الخيرية القديم.

٤ـ المركبات القادمة من طريق الإسكندرية الزراعي يسلك الطريق الإقليمي في اتجاه الطريق الصحراوي حتى محور الضبعة ومنه إلى الطريق الأوسطي.

٥ـ المركبات القادمة من طريق بلبيس الصحراوي بالشرقية يسلك الطريق الأوسطى أو محور العبور.

٦ـ المركبات القادمة من طريق إسماعيلية الصحراوي يسلك محور ٣٠ يونيو أو الطريق الأوسطي.

٧ـ المركبات القادمة من طريق إسماعيلية الزراعي يسلك الطريق الأوسطي ووضعت الإدارة العامة للمرور العلامات الإرشادية اللازمة لإرشاد قتئدي السيارات إلى الطرق والمحاور البديلة وسط خدمات مرورية مكثفة نظرا للقيام بالأعمال ليلا نهارا، وعلامات إرشادية وتحذيرية.

الطريق الإقليمي تحويلات مرورية الطريق الدائري الإقليمي

