وزير الزراعة يتفقد أجنحة معرض صحاري ويشيد بالعارضين

افتتح وزير الزراعة علاء فاروق، معرض ومؤتمر صحاري الدولي للزراعة في دورته الـ 37، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وتفقد فاروق، أجنحة المعرض، مشيدا بجهود العارضين والخدمات المقدمة للجمهور.

ويغطي المعرض قطاعات زراعية واسعة تشمل إدارة الموارد المائية، الصوب الزراعية، الميكنة الزراعية، والتكنولوجيا الحديثة، مع إضافة قطاع جديد لأول مرة يختص بالأدوية البيطرية والأعلاف.



ويُعد هذا المعرض هو الحدث الأبرز في قطاع الزراعة بمصر والشرق الأوسط، والذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزارة الزراعة وعدد من الوزارات والهيئات الحكومية المعنية.

ويشهد المعرض مشاركة دولية واسعة ومبادرات زراعية جديدة، ويقام في الفترة من 14 وحتى 16 سبتمبر، بمركز مصر للمعارض الدولية، بمشاركة لأكثر من 350 شركة عارضة، تمثل أكثر من 450 علامة تجارية من 10 دول مختلفة: إسبانيا ، سنغافورة، هولندا ، تركيا ، الصين ، الهند، اليونان، إيطاليا، بولندا، الأردن.

كما يستضيف المعرض بعثات مشترين دوليين من المملكة العربية السعودية، والإمارات، والعراق، بالإضافة إلى المشترين المحليين من المحافظات المختلفة، مما يعزز فرص التعاون التجاري والاستثماري.