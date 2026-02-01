جولة الحسابات الصعبة.. الاتحاد يواجه خطر التراجع.. والشباب والفتح في صدامات لا تقبل التعثر بالدوري السعودي

تشهد منافسات الجولة العشرين من الدوري السعودي للمحترفين مواجهات تحمل طابعًا حاسما في صراع تحسين المراكز والابتعاد عن مناطق الخطر، حيث تتجه الأنظار مساء اليوم، الأحد، إلى ثلاث مباريات قوية، أبرزها لقاء الاتحاد والنجمة على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، إلى جانب مواجهة الشباب والفيحاء في الرياض وصدام الفتح مع الحزم في الأحساء.

لا بديل عن الفوز

يدخل الاتحاد مباراته أمام النجمة تحت شعار “لا بديل عن الفوز” في ظل سعيه لاستعادة توازنه بعد سلسلة من النتائج السلبية، كان آخرها التعادل القاتل أمام الفتح في الجولة الماضية بعدما كان قريبًا من حصد النقاط الثلاث.

وتسببت تلك النتائج في تراجع الفريق إلى المركز السادس برصيد 31 نقطة مع تهديد حقيقي بفقدان مركزه في ظل اقتراب الاتفاق منه بفارق نقطتين فقط.

ويعيش العميد ظروفا فنية وإدارية صعبة في الفترة الأخيرة يأتي في مقدمتها غياب النجم الفرنسي كريم بنزيما وسط أنباء تربط عدم مشاركته بوجود خلافات تتعلق بملف تجديد عقده.

ويسعى المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو إلى تجاوز تلك الأزمات وقيادة الفريق للعودة إلى سكة الانتصارات من أجل إنقاذ الموسم عبر المنافسة على أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال آسيا، خاصة بعدما ابتعد الاتحاد بشكل كبير عن صراع اللقب متخلفًا بفارق 15 نقطة عن المتصدر الهلال.

في المقابل، يخوض النجمة اللقاء في وضعية بالغة الصعوبة بعدما واصل نتائجه السلبية وتذيله جدول الترتيب دون تحقيق أي فوز حتى الآن.

ويملك الفريق خمس نقاط فقط ويواجه خطر الهبوط المبكر في حال استمر مسلسل الإخفاقات.

ويأمل مدربه البرتغالي ماريو سيلفا في تحقيق أول انتصار للفريق هذا الموسم لإنعاش الآمال وتصحيح المسار قبل فوات الأوان.

الشباب يستضيف الفيحاء

وفي العاصمة الرياض، يستضيف الشباب نظيره الفيحاء في مواجهة تحمل آمالًا متجددة للفريقين بعدما نجح كل منهما في تحقيق فوز ثمين بالجولة الماضية.

وكان الشباب قد استعاد نغمة الانتصارات بفوزه الكبير على الحزم برباعية نظيفة ليصل إلى النقطة 16 في المركز الثالث عشر ويبدأ رحلة الابتعاد عن مناطق الخطر.

ويطمح المدير الفني الإسباني إيمانول ألغواسيل إلى البناء على الانتصار الأخير، وتحقيق فوز جديد يقرب الليوث من مناطق الأمان، ويمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة في قادم الجولات.

أما الفيحاء، فقد حقق فوزًا مهمًا على الخليج بنتيجة 3-1 رفع به رصيده إلى 20 نقطة في المركز الحادي عشر ليضع حدًا لسلسلة طويلة من النتائج السلبية.

ويسعى الفريق لمواصلة صحوته وتحقيق نتيجة إيجابية جديدة تعزز موقعه في منتصف جدول الترتيب.

الحزم فى ضيافة الفتح

وفي الأحساء، يستقبل الفتح ضيفه الحزم في لقاء لا يقل أهمية عن المواجهات الأخرى، حيث يتطلع أصحاب الأرض للعودة إلى الانتصارات بعد التعادل الإيجابي أمام الاتحاد في الجولة الماضية وهي نتيجة منحت الفريق دفعة معنوية كبيرة.

ويعتمد الفتح على الدعم الجماهيري اللافت الذي صاحب مبارياته الأخيرة على أرضه في ظل امتلاكه 22 نقطة يحتل بها المركز الحادي عشر.

في المقابل، يدخل الحزم اللقاء بهدف تصحيح الأوضاع بعد الخسارة الثقيلة أمام الشباب في الجولة الماضية رغم امتلاكه رصيدا يبلغ 20 نقطة، إلا أن تذبذب نتائجه يفرض عليه حصد المزيد من النقاط لضمان البقاء بين الكبار في الموسم المقبل.