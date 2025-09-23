قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة أمام الجمهور

حديقة الحيوان
شيماء مجدي

تأجَّل افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة، فبعد أن انتظر المصريون افتتاحها خلال شهر سبتمبر الجاري ، تأجَّل الافتتاح لحين الانتهاء من أعمال التطوير واستيراد حيوانات جديدة، لتليق بتاريخ حديقة الحيوان العريقة ، ومن المقرر أن يكون الافتتاح الرسمى أمام الجمهور فى 2026


تطوير حديقة الحيوان 

ومن جانبه ، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير حديقة الحيوان، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير تشمل أيضًا حديقة الأورمان، حيث كانتا تعانيان من تدهور شديد في البنية التحتية والمرافق.


 
وأوضح "فاروق"، خلال تصريحات له ،  أن المشروع يتم على عدة مراحل، إذ تتضمن المرحلة الأولى التطوير الشامل للبنية التحتية، فيما تشمل المرحلة الثانية تجديد الحيوانات والحياة البرية، والمقرر الانتهاء منها بنهاية العام الجاري، على أن تعقبها مرحلة ثالثة وأخيرة للتأهيل والتجهيز الكامل.
 

موعد افتتاح حديقة الحيوان 

ونفى ما تم تداوله بشأن قرب افتتاح الحديقة أو تحديد سعر تذكرة الدخول، مؤكدًا أنه لا أساس لهذه الأخبار، مضيفًا: "سنفتخر بحديقة الحيوان كما نفتخر بالعاصمة الإدارية والمشروعات القومية الكبرى"، مشيرًا إلى أن المخطط يشمل أيضًا إنشاء نفق يربط بين حديقتي الحيوان والأورمان.

وأشار إلى وجود عقد مع الشركة المسؤولة عن تطوير الحديقة، مؤكدًا أن الحديقة ستضم أنواعًا جديدة من الحيوانات المستوردة، لتكون في صورة عالمية تليق بمكانة مصر.
 


متى يتم فتح حديقة الحيوان؟

وزير الزراعة علاء فاروق أكد أن الشركة المنفذة لعمليات التطوير ورفع الكفاءة ستنتهي من أعمالها خلال فترة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، وهو ما يمهد الطريق لافتتاح الحديقة.

وأوضح الوزير أنه تم الانتهاء بالفعل من ترميم جميع المناطق الأثرية داخل حديقة الحيوان، مشيرًا إلى أن هناك خطة لاستيراد مجموعة من الحيوانات الجديدة التي تحتاجها الحديقة لتعود لسابق عهدها كواحدة من أبرز حدائق الحيوان في المنطقة.
 

حديقة الحيوان تستقبل حيوانات جديدة

وتستقبل حديقة الحيوان بالجيزة 3 أفيال، وجارٍ تجهيز البيوت والمساحة المخصصة لها لتناسب التطوير، كما تم تطوير البنية التحتية من ماء وكهرباء بما يناسب تطوير الحديقة العريقة.

ومن جانبه ، قال أحمد إبراهيم، عضو اللجنة الإعلامية بالتحالف الوطني لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان، إن وضع حديقة الحيوان المصرية العريقة في مكانة مرموقة ضمن التصنيف الدولي لحدائق الحيوان حول العالم هدف أساسي.

وأضاف إبراهيم، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان تسلَّم المرحلة الأولى من الأعمال فقط، لافتًا إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد افتتاح الحديقة أمام الجمهور.

وأشار عضو اللجنة الإعلامية بالتحالف الوطني لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان إلى أن الشركات المطوِّرة تريد أن يكون الافتتاح بعد التطوير بشكل كامل، يليق بالمصريين ولتكون مقصدًا سياحيًا مهمًا.
 

حديقة الحيوان حديقة الحيوان بالجيزة تطوير حديقة الحيوان موعد افتتاح حديقة الحيوان

طرد السموم
الماتشا
الاسورة الفرعونية
رحمة احمد
