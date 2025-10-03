الزراعة: مشروع حديقة الحيوان بصمة عالمية.. وفخر لكل المصريين

قال الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة، إنّ عملية تطوير حديقة الحيوان بالجيزة وحديقة الأورمان تجري على مراحل متتابعة، بحيث يتم ربط الحديقتين بممر حديث يليق بمكانتهما التاريخية.

وأوضح الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة، أن المرحلة الأولى قد انتهت بالفعل وشملت تطوير كافة المناطق الأثرية داخل الحديقة.

وأضاف الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّه يتم العمل في المرحلة الثانية من التطوير تشمل تجهيز أماكن احتفاظ الحيوانات والأقفاص المخصصة لها، إلى جانب العمل على استيراد حيوانات جديدة من الخارج بالتعاون مع شركة عالمية من جنوب أفريقيا.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن الشركة وضعت قائمة بالحيوانات التي تحتاجها الحديقة لتواكب الحدائق العالمية.

وتابع، أن وفدًا من الشركة سيزور مصر بعد إجازة الكريسماس لتفقد ما تم إنجازه في المرحلة الثانية، مشددًا على أن الدولة تعمل على تنفيذ مشروع يليق بمصر ويصبح علامة مميزة في المنطقة.

واختتم الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة، بأن ما يجري في حديقة الحيوان ليس مجرد تطوير عادي، بل نقلة نوعية تواكب أحدث النظم العالمية، مؤكدًا أن المشروع سيكون مصدر فخر لكل المصريين عند افتتاحه.