التضامن: رفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب النيل ومساعدات للمتضررين
محافظ أسيوط: منسوب النيل طبيعي ولا صحة لشائعات غمر الجزر بالمياه
حماس تسلم الوسطاء ردها على خطة ترامب لوقف حرب غزة.. تفاصيل
ترامب يضع آخر مهلة .. وتهديد بـ «فتح أبواب جحيم».. بكري يكشف معركة الشرق الأوسط
التحقيق مع المتهمين في اقتحام فرع شركة فوري بـ كرداسة
إعلان حرب| تعليق ناري من عمرو أديب على غرق أراضي طرح النهر
بكري: اتهام مصر بحشد القوات كذب .. واحتلال رفح فجر التوتر مع إسرائيل
بسمة وهبة: جيل Z مهدد بفقدان هويته بسبب سطوة التكنولوجيا
إسرائيل تهدد بـ 3 إجراءات ضد غزة إذا رفضت حماس خطة ترامب
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم
فيضان النيل| مستشار وزير الري الأسبق يكشف سر ظاهرة طرح النهر: منسوب المياه يرتفع في الصيف 3 أضعاف الشتاء
وكأنه في السماء.. مشاهد لطريق سريع مشيد فوق بحيرة يوتشنغ المالحة بالصين
ساعة Galaxy Watch تسجل قفزة مفاجئة في جودة تقييم النوم

ساعة Galaxy Watch
ساعة Galaxy Watch
احمد الشريف

لاحظ مستخدمو ساعة Galaxy Watch تحسناً ملحوظاً في نتائج تقييم النوم التي توفرها الساعة الذكية. 

ظهر ذلك في تحديثات التطبيق المرافق لسامسونج، حيث بدأت تقارير تتبع النوم تظهر تفاصيل أدق وصور بيانية مفصلة عن فترات الاستيقاظ والنوم العميق.

 الكثير من المستخدمين أعربوا عن رضاهم تجاه هذه النقلة النوعية في مستوى الخدمة الصحية، واشتدت النقاشات في المنتديات حول مدى واقعية القياسات الجديدة.

كيف تعمل خاصية تتبع النوم؟

خاصية تتبع النوم في ساعة Galaxy Watch تعتمد على مجموعة من المستشعرات الحيوية: مستشعر الحركة، ومستشعر معدل ضربات القلب، ومستشعر درجة حرارة الجلد.

وتقوم الساعة بجمع معلومات طوال الليل حول فترات الحركة والثبات، ومستوى انتظام ضربات القلب، ثم تستخدم خوارزميات متقدمة لتحليل تلك البيانات وتصنيف فترات النوم إلى مراحل مثل النوم الخفيف، والنوم العميق، ونوم الريم.

 وبعد تحديث البرمجيات الأخير، أصبح التحليل أكثر دقة، حيث توضح الساعة متى يبدأ المستخدم في الدخول إلى نوم عميق، ومتى تحدث اضطرابات النوم.

آراء المستخدمين وخبراء التكنولوجيا

وكشف بعض المستخدمين عن دهشتهم من الفارق الكبير بين نتائج الساعة قبل وبعد التحديث، حيث حصلوا سابقاً على مستويات منخفضة من جودة النوم ليكتشفوا بعد التحديث تحسناً غير متوقع في الدرجات.

وأشار خبراء التقنية إلى أن السبب قد يرجع إلى تحسين الخوارزميات البرمجية، مما جعلها تقرأ الاستشعارات بشكل أكثر تكيفاً مع سلوك المستخدم المتوسط.

 وحث الخبراء المستخدمين على الجمع بين التقييمين، الذاتي والتقني، لتعزيز الفائدة وعدم الاعتماد الكامل على الأجهزة الذكية دون مراجعة شخصية للحالة الصحية.

مستقبل تتبع الصحة عبر الساعات الذكية

ومع استمرار التحسينات التكنولوجية في ساعات Galaxy Watch، يتوقع قطاع الصحة الرقمي توجهاً متزايداً نحو الاستعانة بالأجهزة القابلة للارتداء لتحليل السلوكيات الصحية بشكل يومي.

 ومن المرجح أن تطور سامسونج وخبراء البرمجيات مزيداً من الأدوات الصحية، مثل مراقبة التنفس أثناء النوم واكتشاف مؤشرات صحية أولية لمشكلات محتملة، ليتحول الجهاز من مجرد مساعد إلى شريك فعلي في الحفاظ على الصحة وجودة الحياة اليومية.

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

التلميذ المصاب

حدفته بالكتاب| معلمة تصيب تلميذا بجرح في القرنية.. ووالدته: مش هسيب حق ابني

حقيقة غرق المنوفية والبحيرة بسبب فيضان النيل.. الحكومة توضح وتتخذ إجراء

الناس بتخرج من بيوتها عوم.. غرق أراضي ومنازل طرح النهر في المنوفية

عواصف ترابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

الإسكان

رسميا.. فتح باب التسجيل عبر المنصة الموحدة لحجز الشقق البديلة للإيجار القديم

الإيجار القديم

الأوراق المطلوبة للحصول على شقة لأصحاب الإيجار القديم

محمود الخطيب

إغلاق باب الترشح لانتخابات الأهلي بعد تلقي أوراق 16 متقدما

الدكتور شوقي علام

شوقي علام: الأزهر الشريف صاغ الشخصية المصرية وترك بصماته على العالم الإسلامي

الدكتور شوقي علام

شوقي علام: فقه الواقع ركن أساسي في الفتوى ولا يكتمل الحكم دون فهم المجتمع وظروفه

الديون

من يسدد الأقساط بعد وفاة صاحبها؟.. أمين الإفتاء: الدين لا ينقطع إلا بالقضاء

وكأنه في السماء.. مشاهد لطريق سريع مشيد فوق بحيرة يوتشنغ المالحة بالصين

طريق سريع فوق بحيرة يوتشنغ المالحة يثير الإعجاب في الصين
طريق سريع فوق بحيرة يوتشنغ المالحة يثير الإعجاب في الصين
طريق سريع فوق بحيرة يوتشنغ المالحة يثير الإعجاب في الصين

انطلاق مسابقات تراث أدب الخيل بمهرجان الشرقية للخيول العربية

مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة
مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة
مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة

نصائح تساعدك على اختيار ملابس مناسبة

خطوات بسيطة تساعدك على اختيار ملابسك بسرعة
خطوات بسيطة تساعدك على اختيار ملابسك بسرعة
خطوات بسيطة تساعدك على اختيار ملابسك بسرعة

استشاري مناعة: أجهزة الجيم تحمل بكتيريا أكثر 74 مرة مقارنة بدورات المياه العامة

أجهزة الجيم تنقل البكتيريا أكثر من الحمامات العامة
أجهزة الجيم تنقل البكتيريا أكثر من الحمامات العامة
أجهزة الجيم تنقل البكتيريا أكثر من الحمامات العامة

المنوفية تغرق

المياه غرقت البيوت.. فيضان مفاجئ يداهم قرية دلهمو بالمنوفية

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

