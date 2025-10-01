Galaxy S26 Ultra يظهر في أول صور مسربة.. تصميم مألوف وتغييرات مفاجئة

استعرض تسريب جديد نشره موقع Android Headlines، صورا تخيلية لتصميم Galaxy S26 Ultra، والذي يكشف ملامح أقوى وأبرز إصدار ضمن سلسلة Galaxy S26 المرتقبة من سامسونج قبل الإعلان الرسمي.

تسريبات تكشف تصميم Galaxy S26 Ultra

التصميم العام لهاتف Galaxy S26 Ultra سيبدو مألوفا لعشاق السلسلة، إذ يحتفظ بالإطار المسطح والزوايا الدائرية، تماما كما في S25 Ultra.

لكن التغيير الأبرز هذه المرة هو عودة جزيرة الكاميرات على الجهة الخلفية، في خطوة لم نر مثلها على طراز Ultra منذ عام 2021، بعد أن كانت العدسات توضع بشكل فردي.

يجعل هذا التغيير الهاتف يبدو أقرب في شكله إلى Galaxy S25 Edge، ويبدو أن سامسونج قررت إعادة التفكير في توزيع العدسات لتحسين الشكل أو ربما لغايات وظيفية.

سمك أقل وكاميرا بارزة

وفقا للتسريب، سيكون سمك Galaxy S26 Ultra 7.9 ملم فقط، بينما ستبرز وحدة الكاميرا الخلفية بحوالي 4.5 ملم، ما يعني أن الهاتف قد لا يستقر بشكل كامل عند وضعه على سطح مستو، وهي ظاهرة معتادة في هواتف الفئة العليا من سامسونج.

تغييرات في موضع وتصميم قلم S Pen

كما أظهر الفيديو المرفق في التسريب، تم نقل موضع قلم S Pen قليلا ليصبح على حافة الزاوية اليسرى السفلية، على الأرجح بسبب تقليل سمك الهاتف مقارنة بـ S25 Ultra الذي كان بسمك 8.2 ملم.

هذا التعديل استوجب أيضا إعادة تصميم الجزء الخلفي للقلم المعروف بـ الضغاط، ليصبح غير مسطح، بعكس ما ظهر في تسريبات سابقة.

تصميم Galaxy S26 Ultra لن عشاق ألترا

بالرغم من كل ذلك، فإن التصميم العام لـ S26 Ultra لا يقدم تغييرات جذرية، وقد يخيب آمال من كانوا يتوقعون نقلة نوعية في الشكل.

وعلى العكس، يبدو أن طراز Galaxy S26 Edge هو الذي سيأتي بتصميم أكثر جرأة، مع جزيرة كاميرات تمتد عرضيا في النصف العلوي من الهاتف، على غرار تصميم كاميرا iPhone 17، وهو ما يطلق عليه البعض اسم الهضبة.

أما من حيث الاستخدام، فقد يتفوق Galaxy S26 Ultra فعليا على منافسيه، بفضل شاشة OLED متطورة جدا تقول التسريبات إنها ستكون الأكثر سطوعا ووضوحا حتى الآن من سامسونج، مع ألوان أكثر حيوية.

إضافة إلى ذلك، يجري اختبار ميزة جديدة تدعى “وضع الخصوصية”، والتي تقلل من زوايا الرؤية وتمنع المتطفلين من رؤية محتوى الشاشة عند الجلوس بجانبك.