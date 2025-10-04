قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيزو وبن شرقي يقودان الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية بالدوري
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة حرس الحدود بالدوري
لمدة 3 أشهر .. المستندات المطلوبة للتقديم على الشقق البديلة للإيجار القديم
أسرة عبد الحليم حافظ تغلق منزله للأبد.. تفاصيل
الدوري الممتاز .. الأهلي يصل استاد المقاولون لمواجهة كهرباء الإسماعيلية
هرب من الكمين والكاميرات صورته.. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة سيارة المريوطية
ترامب: لن أتسامح مع أي تأخير من حماس
CGTN العربية: انفجار ضخم في مقديشو
فتح: خطة ترامب توقف الإبادة والتدمير وتفتح أفقا لإعادة إعمار غزة
ترامب: على حماس التحرك بسرعة و إلا ستصبح كل الاحتمالات واردة
مدبولي: موافقة حماس على المبادرة الأمريكية توجه محمود واستجابة لدعوات السلام والاستقرار
غزل المحلة يتعادل أمام الزمالك عن طريق محمود صلاح
محافظات

محافظة أسوان: 12 عملية زراعة قوقعة لأذن طفل بدعم 12 مليون جنيه من الرعاية الصحية

محمد عبد الفتاح

لأول مرة على مستوى المحافظات التى تم تشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل بها تشهد مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة ، ولأول مرة فى تاريخ المحافظة ، إجراء عملية زراعة قوقعة الأذن لـ 12 طفل بتكلفة تجاوزت الـ 12 مليون جنيه. 

وقد حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على زيارة أبناؤه الأطفال الذين تم وجارى إجراء العملية لهم فى الأعمار السنية ما بين سنة و 4 سنوات كمرحلة أولى ، وخلال زيارته برفقة الدكتور محمد نشأت رئيس إقليم الصعيد بالهيئة العامة للرعاية الصحية ، والدكتور محمد عبد الهادى مدير فرع الهيئة بأسوان ، والدكتور أبو المجد أبو الوفا مدير المستشفى. 

فيما قام الدكتور إسماعيل كمال بتوزيع الهدايا من الألعاب على أبناؤه الأطفال ، مؤكداً لأسرهم على أن تشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل فى الأول من يوليو الماضى يعتبر هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لأهالى أسوان للإستفادة المثلى من الخدمات الطبية والعلاجية التى يتم تقديمها بالمنظومة الجديدة وفقاً لأعلى المعايير الدولية ، ومن بينها زراعة قوقعة الأذن ، والتى تتجاوز تكلفة المليون جنيه للطفل خارج المنظومة ، بينما لا يتجاوز ما يتحمله المنتفع أكثر من 482 جنيه فقط داخل المنظومة طوال فترة الإقامة والرعاية الصحية المتكاملة. 

وقدم محافظ أسوان شكره للقائمين على تشغيل المنظومة الجديدة بمتابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبقيادة الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وهو ما تجسد عملياً فى نجاح عمليات زراعة القوقعة بمستشفى أسوان التخصصى ، وتخفيف المعاناة عن أسر الأطفال من خلال إنهاء كافة الإجراءات والموافقات فى وقت قياسى لم يتجاوز 3 أسابيع. 

مشيداً بالجهود التى قام بها الفريق الطبى بقيادة الدكتور أحمد حسن رئيس قسم الأنف والأذن بالمستشفى، والدكتور أحمد عبدالخالق رضوان إستشارى جراحات ومناظير الأنف والأذن والحنجرة وزراعة القوقعة ، وبمشاركة ملائكة الرحمة من فريق التمريض. 

قوقعة الأذن 

كما إستمع المحافظ لشرح تفصيلى عن هذه النوعية من عمليات زراعة قوقعة الأذن كخدمة جديدة ومستحدثة توفرها الهيئة العامة للرعاية الصحية بإستخدام أحدث أجهزة المخ والأعصاب ، فضلاً عن المتابعة المستمرة عقب إجراؤها حيث يتم تنفيذ جلسات التخاطب للأطفال لتعليمهم كيفية التحدث والإندماج فى الحياة بشكل طبيعى .

