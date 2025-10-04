وزير الزراعة: زراعة 10 مليون فدان.. وتحقيق الأمن الغذائي يكون بالتوسع في الأراضي الزراعية

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة قامت بالاستثمار بقوة في المجال الزراعي خلال العشر سنوات الماضية .



وقال علاء فاروق في حواره في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون"، :" الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له رؤية واضحة في ملف الزراعة وعملنا على تحقيقها ".



وتابع علاء فاروق :" تحقيق الأمن الغذائي يكون بالتوسع في الأراضي الزراعية وعمل مشروعات عملاقة تواكب التطور السكاني ".

واكمل علاء فاروق :" وصلنا لزراعة 10 مليون فدان وآخر 10 سنوات حدثت طفرة في مجال الزراعة ".

وتابع علاء فاروق:" اهتمام الرئيس السيسي بتطوير المحاور الرئيسية وشبكة الطرق كان له دور رئيسي في جذب الاستثمارات ".