أخبار البلد

استعدادا للموسم الشتوى.. الزراعة: تعزيز المكافحة الحيوية للآفات

شيماء مجدي

كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جهودها للمتابعة الميدانية، ضمن استعدادات الموسم الزراعي الشتوي في محافظات الصعيد، حيث ترأس الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، عدداً من لجان المرور والمتابعة الميدانية، التي تم تشكيلها، لتفقد حالة الزراعات وتذليل أي عقبات قد تواجه المزارعين في محافظات الصعيد.


يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتواصل المباشر مع المزارعين ومتابعة الاستعدادات للمواسم الزراعية، وذلك بالتنسيق مع الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة.

وشملت جولات المتابعة الممتدة على مدار 5 أيام محافظات بني سويف، المنيا، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان، حيث تم المرور على الزراعات في 22 مركزاً، حيث ركزت اللجان على تفقد زراعات المحاصيل الهامة مثل قصب السكر، والذرة الرفيعة، والذرة الشامية المتأخرة، بالإضافة إلى مراجعة جهود مكافحة آفتي النمل الأبيض وسوسة النخيل، والاطلاع على استعدادات المحافظات للموسم الشتوي المقبل.

وتفقد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، منطقة شمال الصعيد التابعة للإدارة، وذلك في إطار خطة الدولة ووزارة الزراعة لتعزيز استخدام أساليب المكافحة الحيوية، حيث تعد هذه المنطقة إحدى المناطق اللوجستية الهامة لإنتاج المفترس الأكاروسي لمكافحة آفة العنكبوت الأحمر، التي تصيب محاصيل تصديرية حيوية كالفراولة والفاصوليا.


وأشار رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات إلى أن الوزارة تتيح هذا المفترس عبر ثلاث مناطق رئيسية، وتم توسيع المساحات المعالجة بنسبة تقارب 30% مقارنة بالعام الماضي، مع خطة قائمة لإنشاء صوب جديدة للتوسع في الاستخدام، مشيرا الى أن الإدارة توفر المفترس كدعم للمزارع بسعر يقل عن السوق بنسبة 75%.
وتابع رزق الموقف التنفيذي لتجديد وتأهيل معامل "الترايكوجراما" في هذه المحافظات، وتفقد منطقة جنوب الصعيد بعد تجديدها، ومعامل إنتاج طفيل الترايكوجراما، والتجارب التوسعية لاستخدام طرق الري بالتنقيط والشتلات في زراعة القصب.

و التقى رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، بمهندسي المكافحة في المديريات التي تم زيارتها، مشدداً على أهمية العمل الجاد واستخدام طرق الإنذار المبكر للآفات، وضرورة الرقابة على محال المبيدات.


وفي سياق متصل، كشف "رزق" عن جهود الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، خلال شهر سبتمبر، حيث أطلقت  الحملة القومية لمكافحة القوارض بعد حصاد المحاصيل الصيفية في مختلف المحافظات، كما انتهت بالتعاون مع معهد بحوث القطن من تنظيم 41 ندوة في 12 محافظة لمزارعي القطن،  كما نفذت لجان التفتيش التابعة للإدارة  حوالي 1440 حملة مرور على محلات الاتجار بالمبيدات.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات ، إلى أنه من المقرر خلال الشهر المقبل تنفيذ عدد من الندوات توعوية حول مكافحة سوسة النخيل بالاشتراك مع المدارس الزراعية، وندوات حول مكافحة الحشائش في القمح، واستخدام عناصر المكافحة الحيوية لزيادة المساحات المنزرعة عضوياً وتعزيز الفرص التصديرية.

الزراعة الموسم الزراعي الشتوي مكافحة الآفات الآفات

