عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
تامر فرج لـ"صدى البلد": عادل أدهم قدوتي ولا أخشى أدوار الشر | فيديو
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأمم المتحدة: أعداد النازحين من الفاشر تجاوزت 100 ألف شخص منذ نهاية أكتوبر
أخبار البلد

السياحة والآثار تشارك في المعرض الدولي للحوافز IBTM 2025 بإسبانيا

الجناح المصري المُشارك في المعرض
الجناح المصري المُشارك في المعرض
محمد الاسكندرانى

شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في فعاليات المعرض السياحي الدولي Incentive Business Travel Meetings – IBTM 2025 المتخصص في سياحة الحوافز والمؤتمرات، والذي أُقيم بمدينة برشلونة بإسبانيا خلال الفترة من 18 وحتى 20 نوفمبر الجاري. ويُعد هذا المعرض أحد أكبر وأهم الفعاليات المهنية في أوروبا في مجال سياحة الحوافز والمؤتمرات.

المعرض السياحي الدولي Incentive Business Travel Meetings – IBTM 2025

 

وأكد المهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أهمية المشاركة في هذا الحدث الدولي؛ إذ يمثل منصة مهنية رفيعة المستوى للتواصل وعرض الإمكانات والمقومات المتنوعة التي تمتلكها مصر في قطاع الحوافز والمؤتمرات، الأمر الذي يعزز من مكانتها بين أبرز الوجهات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

كما أشار إلى أن المعرض يُعد فرصة مهمة لاستعراض المنتجات والأنماط السياحية المتعددة التي يتميز بها المقصد السياحي المصري، والتي تلبي مختلف اهتمامات السائحين من شتى دول العالم، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة الرامية إلى إبراز التنوع السياحي الفريد الذي يجعل مصر مؤهلة لتكون المقصد السياحي الأول عالمياً من حيث تعدد الأنماط وتنوع التجارب السياحية.

شارك في افتتاح الجناح المصري من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي كل من محمد عبد اللطيف مدير وحدة أسواق غرب أوروبا بالهيئة، وسمر علي السياف مسئول السوقين الإسباني والبرتغالي بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية، وهمام محمد عضو الإدارة العامة للمعارض والفعاليات.

وخلال المشاركة في المعرض، عقد وفد الهيئة عدداً من اللقاءات المهنية مع ممثلي كبرى الشركات الدولية المتخصصة في سياحة الحوافز والمؤتمرات (MICE)، بالإضافة إلى اجتماعات مع ممثلي أهم المؤسسات الدولية مثل ICCA – SITE – MPI – IAEE، حيث تناول الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك لتنشيط هذا النمط من السياحة إلى مصر، إلى جانب تقديم عروض تقديمية استعرضت المقومات السياحية وأبرز نقاط الجذب في مصر، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير الذي تم افتتاحه في الأول من نوفمبر الجاري، والذي حظي باهتمام واسع من المشاركين.

شاركت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في هذا المعرض بجناح مميز بلغت مساحته 170 متراً مربعاً، وضَمّ 7 شركات سياحة و9 فنادق مصرية إلى جانب شركة مصر للطيران.

وشهد المعرض هذا العام مشاركة 50 دولة، فيما تجاوز عدد زائريه 15 ألف زائر، بالإضافة إلى أكثر من 3000 متخصص من العاملين في مجال سياحة الحوافز والمؤتمرات.

وزارة السياحة والآثار الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي المعرض السياحي الدولي Incentive Business Travel Meetings – سياحة السياحة في مصر

