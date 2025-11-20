شحنة السعد تشعل السوشيال ميديا.. إعلان أورنچ مع أحمد سعد يحصد ملايين المشاهدات لحظه إطلاقه

أشعلت اورنچ مصر منصات التواصل الاجتماعي بإطلاق أحدث إعلانات حملتها «شحنة السعد.. وش السعد»، بعدما حقق الإعلان الذي يقدمه النجم أحمد سعد بأغنيته الجديدة «يا حليلة» ملايين المشاهدات خلال يوم من إطلاقه .

ومنذ اللحظات الأولى لطرح الإعلان، خطف أحمد سعد الأنظار بأجواء الزفاف المرحة التي جسدها بأسلوبه المميز، ليقدّم عرض «شحنة السعد» بصورة خفيفة وقريبة من الجمهور، تجمع بين الإبداع والبساطة وروح الاحتفال التي تشتهر بها اورنچ في حملاتها.

إلى جانب الظهور المفاجئ للإعلامية رضوى الشربيني لأول مرة في إعلان، بالإضافة إلى مشاركة عدد من النجوم منهم إنجي كيوان، رنا رئيس، هاجر السراج، وبسنت أبو باشا.

ويأتي الإعلان ضمن حملة «شحنة السعد.. وش السعد» التي تقدم للعملاء فرصة تحقيق الحلم الكبير: شقة العمر، وهي الجائزة الكبرى ، بالإضافة إلى مجموعة من الهدايا الأخرى تشمل موبايلات 5G من سامسونج، وكاش على المحفظة، وإنترنت ودقائق مجانية.

المشاركة متاحة عبر تطبيق My Orange أو من خلال كود #012#.