لازم يمشي.. لاعب الزمالك السابق يطالب برحيل يانيك فيريرا

علق أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق، على تعادل الفريق الأبيض أمام غزل المحلة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وكتب دويدار، عبر حسابه الشخصي على موقع “فيس بوك”: “حان وقت التغيير.. كفاية كده اللّٰه يخليكم.. وقولت من بدري المدرب لازم يمشي.. تغييرات كلها غلط.. وما بيعرفش يقرا ماتش.. هيا مش عافية يعني.. لازم يمشي”.

تعادل الزمالك مع غزل المحلة

وقع الزمالك في فخ التعادل الإيجابي مع غزل المحلة 1 - 1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ونجح أحمد ربيع في إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 39 بضربة رأسية؛ ليعلن تقدم المارد الأبيض.

وتعادل محمود صلاح لاعب غزل المحلة لفريقه فى الدقيقة 65.

وبهذه النتيجة، يحلّ الزمالك في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، بينما يحل غزل المحلة في المركز الـ 14 برصيد 11 نقطة.

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : أحمد ربيع – أحمد حمدي – ناصر ماهر.

خط الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر – خوان بيزيرا.