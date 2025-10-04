سيراميكا كليوباترا يقسو على حرس الحدود بثلاثية نظيفة في الدوري

نجح سيراميكا كليوباترا في تحقيق الفوز على نظيره حرس الحدود بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري

أحرز مروان عثمان هدف تقدم سيراميكا في الدقيقة ٣٣ بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى من محمد عادل قابلها بتسديدة رأسية من داخل منطقة الجزاء مروان عثمان سكنت يسار المرمى

ونجح فاخري لاكاي في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 45+6 بعد تمريرة داخل منطقة الجزاء من مروان عثمان ذهبت إلى فاخري لاكاي الذي سددها من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى ليعلن تقدم فريقه بثنائية في الشوط الأول

وتمكن صديق أوجولا من إحراز الهدف الثالث في الدقيقة ٤٩ بعد تمريرة خلف المدافعين من عمرو السولية انفرد بها صديق أوجولا ومن ثم سددها من داخل منطقة الجزاء قبل أن يلغي الفار الهدف الرابع لصالح أيمن سعد موكا لوجود تسلل على صديق أوجولا.

وشهدت الدقائق الأخيرة ضغط بدون خطورة من لاعبي حرس الحدود يقابله دفاع منتظم الصفوف من لاعبي سيراميكا كليوباترا

بهذه النتيجة يتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز الرابع برصيد ١٧ نقطة بجدول ترتيب الدوري بينما يتواجد حرس الحدود في المركز الخامس عشر برصيد ١١ نقطة

وخاض سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: كريم الدبيس - رجب نبيل - سعد سمير - محمد عادل.

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج - مروان عثمان - أيمن موكا - صديق ايجولا.

خط الهجوم: فخري لاكاي.