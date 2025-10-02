قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

صحه بنى سويف: تطوير 22 وحدة ومركز طب أسرة بإهناسيا بتكلفة 110ملايين جنيه

وكيل وزارة الصحة ببني سويف
وكيل وزارة الصحة ببني سويف

استقبل  الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف اليوم، بمقر مديرية الشؤون الصحية، وفد هيئة الأبنية التعليمية ببني سويف، برئاسة المهندس محمد ياسين طه  رئيس فرع الهيئة بالمحافظة، و إيهاب النجار  المدير المالي والإداري، والمهندسة نانسي ماهر – المختص بالأعمال المؤداة للغير، والمهندسة إلهام فتحي – متابعة مكتب المدير.

جاء اللقاء في إطار مناقشة أطر التعاون بين الجانبين، تمهيدًا لإبرام بروتوكول إنابة لهيئة الأبنية التعليمية للقيام بأعمال تطوير ورفع كفاءة 22 وحدة صحية ومركز طب أسرة بمركز إهناسيا، وذلك بتكلفة تقديرية تبلغ 110 ملايين جنيه.

وأكد الدكتور هاني جميعة خلال اللقاء حرصه على تعزيز التعاون مع هيئة الأبنية التعليمية، بما يساهم في تحسين البنية التحتية للمنشآت الصحية وتقديم خدمات صحية تليق بالمواطنين، مشيرًا إلى أهمية تكامل الجهود بين الجهات التنفيذية لتحقيق المستهدفات التنموية في القطاع الصحي.

جاء اللقاء بحضور كل من:

د. رحاب عبدالغني – مدير إدارة التخطيط خالد سيد – مدير الإدارة المالية إيمان صلاح – مدير إدارة الشؤون القانونيه .

بني سويف صحة بني سويف

