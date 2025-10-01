قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توقف مؤقت لخدمات الاتصالات فجر الخميس.. "تنظيم الاتصالات" يعلن السبب والتوقيت
وزارة العدل: تصريحات الوزير بشأن بدائل الحبس الاحتياطي اجتزأت من سياقها
أحمد موسى: حركة حماس مش هتحكم غزة تاني
أحمد موسى: ملف السد الإثيوبي يدار بمنتهى الجدية
عقوبات صارمة على المتلاعبين بالإقرارات الضريبية بغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه
وزير الإعلام الفلسطيني السابق: خطة ترامب فرصة لوقف شلال الدم في غزة
قاطرة لجذب السائحين.. الحكومة: نزلة السمان ستكون جزءا من تجربة الزائر للأهرامات
مسؤول فلسطيني سابق: أنصح حماس بالموافقة على المبادرة مع إبداء التحفظات
حماس: لا علاقة لنا بأي أشخاص تم اعتقالهم اليوم في ألمانيا
مصطفى بكري: مجلس النواب حريص على إنجاز قانون الإجراءات الجنائية
أحمد موسى: مصر أنشأت 7 مخابز ومخيمات كبرى لإغاثة الفلسطينيين في غزة
لو عرف الشباب.. عرض توفيق الحكيم يفتتح فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية
محافظات

بني سويف.. تخصيص قطع أراض لإنشاء 3 مدارس "إعدادي وثانوي عام" بقرى سمسطا

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

وافق المجلس التنفيذي برئاسة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على تخصيص بعض قطع الأراضي بمركز سمسطا ،لإقامة مشروعات خدمية في قطاع التعليم، وذلك في إطار خطة المحافظة لتوفير الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات النفع العام لخدمة أبناء المحافظة،وفي إطار توجهات الدولة بتحسين مستوى الخدمات والمرافق الحيوية التي يتعامل معها المواطنون.

حيث وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض زراعية " تبرع" بمساحة 18 قيراطا،لإقامة مدرسة" إعدادي وثانوي عام" بعزبة الصعايدة التابعة لمجلس قروي مازوة ، بالإضافة إلى الموافقة على تخصيص قطعة أرض زراعية "تبرع" بمساحة 3150 مترا مربعا "تبرع"بقرية الشنطور،لإقامة مدرسة ثانوي عام  عليها

جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري  للمجلس التنفيذي للمحافظة ،في حضور: السيد بلال حبش نائب المحافظ،اللواء حازم عزت السكرتير العام"أمين المجلس"،العقيدمحمد محسن نائب المستشارالعسكري للمحافظة ،الأستاذ أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ،الأستاذة لمياء العربي"مقررة المجلس التنفيذي"مدير إدارة المجالس واللجان والمؤتمرات  وأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات والمديريات والمصالح الحكومية والمجالس القومية المتخصصة والجامعة والإدارات المركزية بديوان عام المحافظة.

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

أرشيفية

11 نفقوا.. القبض على المتهم بتسميم كلاب بشوارع حدائق الأهرام

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-10-2025

الأهلي والزمالك

إيقاف تريزيجيه والسعيد .. رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

أنس حبيب

القبض على الإخواني أنس حبيب أمام مقر السفارة المصرية بـ هولندا

جهاز الاتصالات

القومي لتنظيم الاتصالات يعلن عن تأثر بعض خدمات الاتصالات بمحيط القاهرة الكبرى بسبب أعمال تطوير المتحف المصري الكبير لمدة ثلاث ساعات فجر الخميس

الحجر الزراعي

الرمان المصري يساعد لغزو إفريقيا.. وفد من خبراء الحجر الزراعي الجنوب أفريقي يزور القاهرة

البابا لاون

البابا لاون يدعو إلى ارتداد إيكولوجي يغير أنماط حياتنا الشخصية والجماعية

ظهور مرض جديد في المدارس.. كيف تحمى الأطفال منه |إليك طرق الوقاية

شبيهة رولزرويس.. اطلاق زيكر 9X موديل 2026 بقوة خارقة و قيادة ذاتية

طريقة عمل الجبنة الرومى فى المنزل

‏لعشاق الفخامة.. بريليانس V6 موديل 2020 تباع بهذا السعر

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

فيروس خطير يهدد الأطفال

ظهر في إحدى مدارس المريوطية.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ترامب

غواصة نووية تتجه نحو روسيا.. ترامب يتخذ قرارا مفاجئا

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

