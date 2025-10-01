بني سويف.. تخصيص قطع أراض لإنشاء 3 مدارس "إعدادي وثانوي عام" بقرى سمسطا

وافق المجلس التنفيذي برئاسة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على تخصيص بعض قطع الأراضي بمركز سمسطا ،لإقامة مشروعات خدمية في قطاع التعليم، وذلك في إطار خطة المحافظة لتوفير الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات النفع العام لخدمة أبناء المحافظة،وفي إطار توجهات الدولة بتحسين مستوى الخدمات والمرافق الحيوية التي يتعامل معها المواطنون.

حيث وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض زراعية " تبرع" بمساحة 18 قيراطا،لإقامة مدرسة" إعدادي وثانوي عام" بعزبة الصعايدة التابعة لمجلس قروي مازوة ، بالإضافة إلى الموافقة على تخصيص قطعة أرض زراعية "تبرع" بمساحة 3150 مترا مربعا "تبرع"بقرية الشنطور،لإقامة مدرسة ثانوي عام عليها

جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري للمجلس التنفيذي للمحافظة ،في حضور: السيد بلال حبش نائب المحافظ،اللواء حازم عزت السكرتير العام"أمين المجلس"،العقيدمحمد محسن نائب المستشارالعسكري للمحافظة ،الأستاذ أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ،الأستاذة لمياء العربي"مقررة المجلس التنفيذي"مدير إدارة المجالس واللجان والمؤتمرات وأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات والمديريات والمصالح الحكومية والمجالس القومية المتخصصة والجامعة والإدارات المركزية بديوان عام المحافظة.