سكرتير عام بني سويف يناقش مع لجنة التنمية المستدامة جهود تطوبر منظومة الخدمات بالقرى

في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ترأس اللواء حازم عزت، السكرتير العام، اجتماع لجنة التنمية المستدامة بالقرى، وذلك بحضور نهى محمد، مقرر اللجنة ومدير التعاون الدولي والعلاقات العامة، وباقي الأعضاء من وزارات: التموين، والتعليم، والشباب والرياضة، والعمل، والزراعة، ومنطقة الوعظ، ومطرانية بني سويف، وقطاع الصحة، وتعليم الكبار، والمجالس القومية (المرأة والسكان والأمومة والطفولة)، والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بالإضافة إلى إدارات: التعاون الدولي، والوحدة الاقتصادية، والإدارة الاستراتيجية، والبيئة، والاستثمار، والمكتب الفني، والموارد البشرية، وتنمية القرية، وشؤون الإعاقة، والسياحة، والبنية الأساسية، والصناعات الحرفية، إلى جانب رؤساء القرى المستهدفة وبعض الجمعيات الأهلية.

تناول الاجتماع مستجدات الوضع فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها في مجال تنمية القرى (المسيد الأبيض، أحمد وهبة، الحكامنة، صفط الخرسا، بئر جمعة/قمن العروس، مازورة، الفقاعي، كوم الرمل، حسن موسى)، حيث تم استعراض ما تم تنفيذه من خطة العمل خلال الفترة الماضية ضمن محاور وأهداف عمل اللجنة، والتي تتضمن التركيز على استغلال الميزات التنافسية بالقرى والعمل على تدعيم التواصل مع الجهات المانحة لإمكانية تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في مختلف القطاعات والمجالات.

كما تم استعراض توصيات الاجتماع الأخير للجنة، وعرض تقديمي لما تم تنفيذه من تلك التوصيات، علاوة على مناقشة وتقييم نتائج الندوات التوعوية التي نفذتها الجهات الشريكة أعضاء اللجنة في القرى المستهدفة، بجانب مناقشة بعض المقترحات الرامية إلى تطوير وتحقيق التنمية بتلك القرى.