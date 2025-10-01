قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الثانوية العامة شرطا لضم خريجي الحقوق لنقابة المحامين.. تفاصيل جديدة
القانون يحظر عزل أو حرمان ذوي الإعاقة من الرعاية الطبية أو المجتمعية
مدبولي يتابع ما يتم تنفيذه من إجراءات عقب إطلاق الإصدار الأول من السردية الوطنية.. برنامج تنفيذي يحدد مهام الوزارات
أذكار المساء كاملة ومكتوبة.. أدعية نبوية تحفظك وتشرح صدرك
119 ألف دولار.. فيفا يغرم الزمالك في شكوي مدرب برتغالي
حالة وحيدة تنقذ منتخب مصر من الإقصاء بمونديال الشباب
الداخلية تكشف حقيقة التنقيب عن الآثار داخل مدرسة بالمنيا
إخلاء سبيل قبطان الغواصة سندباد في قضية غرق السياح الروس بالغردقة
شاهد.. سر رفض محمد صلاح التوقيع على قميص فلسطيني
بعد القصف الإسرائيلي.. ترامب يوقع أمرا يعتبر أي هجوم على قطر «تهديدا لأمن أمريكا»
الرقابة المالية تصدر قرارًا بتنظيم إصدار وتوزيع وثائق التأمين رقميًا
انخفاض أسعار البيض والدواجن.. وسعر الكرتونة العادل لا يتجاوز 125 جنيهًا
محافظات

سكرتير عام بني سويف يناقش مع لجنة التنمية المستدامة جهود تطوبر منظومة الخدمات بالقرى

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ترأس اللواء حازم عزت، السكرتير العام، اجتماع لجنة التنمية المستدامة بالقرى، وذلك بحضور نهى محمد، مقرر اللجنة ومدير التعاون الدولي والعلاقات العامة، وباقي الأعضاء من وزارات: التموين، والتعليم، والشباب والرياضة، والعمل، والزراعة، ومنطقة الوعظ، ومطرانية بني سويف، وقطاع الصحة، وتعليم الكبار، والمجالس القومية (المرأة والسكان والأمومة والطفولة)، والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بالإضافة إلى إدارات: التعاون الدولي، والوحدة الاقتصادية، والإدارة الاستراتيجية، والبيئة، والاستثمار، والمكتب الفني، والموارد البشرية، وتنمية القرية، وشؤون الإعاقة، والسياحة، والبنية الأساسية، والصناعات الحرفية، إلى جانب رؤساء القرى المستهدفة وبعض الجمعيات الأهلية.

تناول الاجتماع مستجدات الوضع فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها في مجال تنمية القرى (المسيد الأبيض، أحمد وهبة، الحكامنة، صفط الخرسا، بئر جمعة/قمن العروس، مازورة، الفقاعي، كوم الرمل، حسن موسى)، حيث تم استعراض ما تم تنفيذه من خطة العمل خلال الفترة الماضية ضمن محاور وأهداف عمل اللجنة، والتي تتضمن التركيز على استغلال الميزات التنافسية بالقرى والعمل على تدعيم التواصل مع الجهات المانحة لإمكانية تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في مختلف القطاعات والمجالات.

كما تم استعراض توصيات الاجتماع الأخير للجنة، وعرض تقديمي لما تم تنفيذه من تلك التوصيات، علاوة على مناقشة وتقييم نتائج الندوات التوعوية التي نفذتها الجهات الشريكة أعضاء اللجنة في القرى المستهدفة، بجانب مناقشة بعض المقترحات الرامية إلى تطوير وتحقيق التنمية بتلك القرى.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

