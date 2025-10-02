نجاح فريق طبي بمستشفيات جامعة بني سويف في إصلاح اعوجاج في العمود الفقري لمريض

أعلن الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، نجاح فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب في إصلاح اعوجاج في العمود الفقري لأحد المرضي ، وهو ما يُعد علامة بارزة في مسيرة القسم نحو تقديم خدمة طبية متقدمة وذلك تحت إشراف الدكتور هاني حامد عميد كلية الطب ، والدكتور عماد البنا المدير التنفيذي للمستشفيات .

كما ضم الفريق الطبي الدكتور محمد شعبان محمود، أستاذ ورئيس القسم، والدكتور عبدالرحمن صابر المسؤول عن متابعة جراحات اعوجاج العمود الفقري، وبمشاركة كل من الدكتور مصطفى فكري و الدكتور محمود رمضان.



من جانبه، هنأ رئيس الجامعة الفريق الطبي على هذا الإنجاز الطبي المتميز، الذي يُعد نموذجًا مشرفًا لما يمكن أن تقدمه الكفاءات الجامعية من خدمات صحية متقدمة، لافتاً إلى أن إجراء هذا النوع من العمليات التدقيقية يعكس مستوى التطور الذي وصلت إليه المستشفى الجامعي من حيث الإمكانيات البشرية والتقنية، مؤكدا حرص الجامعة الدائم على دعم كل الجهود التي تساعد في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.