بيبيع سجاير للطلبة.. القبض على صاحب محل أمام مدرسة بالشرابية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام محل ببيع السجائر وأجهزة السجائر الإلكترونية للطلبة أمام إحدى المدارس بدائره قسم شرطة الشرابية بالقاهرة.

بالفحص وبسؤال القائمة على النشر ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، أفادت بتضررها من قيام أحد الأشخاص ببيع المنتجات المشار إليها لطلاب المدرسة وحال قيام أولياء الأمور بمعاتبته قام بالتعدى عليهم بالسب والشتم.

تم تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو (مالك محل بيع سجائر "غير مرخص" – مقيم بدارة قسم شرطة حدائق القبة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، والتنسيق مع الجهات المعنية لغلق المحل المشار إليه.