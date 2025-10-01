قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يلتقي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي
أسعار الذهب اليوم .. عيار 21 وصل كام؟
400 ألف وحدة سكنية.. إطلاق ثاني مرحلة في أكبر مشروع للإسكان
فضيحة بروتوكولية.. ثغرة أمنية تترك نتنياهو عرضه للاغتيال داخل فندق في نيويورك
نقيب الإعلاميين: الإعلام الرقمي غول جديد يجتاح العالم
نصر أكتوبر المجيد.. تأريخ من البطولات يتجدد في حاضر الإنجازات ندوة دمياط
الثانوية العامة شرطا لضم خريجي الحقوق لنقابة المحامين.. تفاصيل جديدة
القانون يحظر عزل أو حرمان ذوي الإعاقة من الرعاية الطبية أو المجتمعية
مدبولي يتابع ما يتم تنفيذه من إجراءات عقب إطلاق الإصدار الأول من السردية الوطنية.. برنامج تنفيذي يحدد مهام الوزارات
أذكار المساء كاملة ومكتوبة.. أدعية نبوية تحفظك وتشرح صدرك
119 ألف دولار.. فيفا يغرم الزمالك في شكوي مدرب برتغالي
حالة وحيدة تنقذ منتخب مصر من الإقصاء بمونديال الشباب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلمانية الإصلاح والتنمية: تعديلات الإجراءات الجنائية لن تمس حقوق الإنسان

أيمن أبو العلا
أيمن أبو العلا
محمد الشعراوي

شارك النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، في مناقشات اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حول اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية وذلك بحضور وزير المجالس النيابية المستشار محمود فوزي، ووزير العدل عدنان الفنجري.

وناقشت اللجنة مواد مشروع القانون المعترض عليها، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية والتشريعية.

واستعرضت وجهات النظر والرؤى التي ثارت حول أوجه الاعتراض الثمانية التي تضمنتها رسالة رئيس الجمهورية وانتهت الجلسة إلى إعداد اللجنة العامة تقريرًا يتضمن المبادئ التي خلصت إليها المناقشات، على أن يعرض التقرير لمناقشته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المقرر عقدها غدًا الخميس.

وأكد النائب أيمن أبو العلا أن الهيئة البرلمانية للحزب أثبتت خلال المناقشات الاعتراض على عدم تنفيذ القانون فور صدوره وتأجيل تنفيذه لمدة عام كامل. 

وأوضح أن عدم جاهزية الحكومة باللوجستيات ليس مبررًا، لأن الإخطار الإلكتروني ليس واجبًا وله بديل وهو الإخطار الورقي وأيضا التوافق مع مواد الحبس الاحتياطي، التي تتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان التى تعمل عليها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينتظرها العالم في الداخل والخارج.

وأضاف أبو العلا أن الهيئة رفضت أيضًا التعديلات المطروحة على نص المادة 105، والتي طُلب وفق التعديلات المطروحة بمراعاة التحقيق مع المتهم بدون حضور المحامي في الحالات الضرورية.

وأكد الجميع على أنه "لا استجواب للمتهم بدون حضور المحامي"، وهو حق أصيل من حقوق الإنسان، ومكتسب دستوري واضح لا يمكن الحياد عنه.

أيمن أبو العلا حزب الإصلاح والتنمية قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية وزير العدل

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

أرشيفية

11 نفقوا.. القبض على المتهم بتسميم كلاب بشوارع حدائق الأهرام

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-10-2025

محافظ دمياط

محافظ دمياط يناقش تفاصيل ملف الهوية البصرية

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تخطيط وتنفيذ إشارات وعلامات الطرق.. صور

سكرتير عام بني سويف

سكرتير عام بني سويف يناقش مع لجنة التنمية المستدامة جهود تطوبر منظومة الخدمات بالقرى

‏لعشاق الفخامة.. بريليانس V6 موديل 2020 تباع بهذا السعر

طريقة عمل الكفتة المشوية فى المنزل

أسعار أرخص 5 سيارات "زيرو" موديل 2026 بالسوق المصري

بفستان جريء.. مى الغيطى تثير الجدل بجانب زوجها

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

فيروس خطير يهدد الأطفال

ظهر في إحدى مدارس المريوطية.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ترامب

غواصة نووية تتجه نحو روسيا.. ترامب يتخذ قرارا مفاجئا

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

