برلماني: مستقبل مصر نموذج للإرادة السياسية وبوابة لتحقيق التنمية الشاملة

أكد النائب عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، أن التوجيهات الرئاسية الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال متابعته لمشروعات جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" تعكس قوة الإرادة السياسية وإصرار الدولة على مواصلة مسيرة النهضة الاقتصادية والتنمية الشاملة.

وأوضح زيدان، في بيان له، أن ما شدد عليه الرئيس من ضرورة تعميق الشراكة مع القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية يمثل خطوة محورية في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وضمان استدامة تلبية احتياجات المواطنين.

وأشار زيدان، إلى أن مشروعات "مستقبل مصر" التي تشمل قطاعات الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية والتنمية العمرانية، إضافة إلى مشروعات الصوامع والتصنيع الزراعي، تجسد رؤية متكاملة للتنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يرسخ دعائم الجمهورية الجديدة.

وشدد زيدان، على أن البرلمان يقف بكامل طاقاته داعماً لهذه التوجهات الوطنية التي تضع المواطن المصري في قلب الأولويات، وتسهم في تحقيق التوازن بين المنتج والمستهلك، مؤكداً أن التوجيهات الرئاسية بالإسراع في التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية تعكس جدية الدولة في تحقيق إنجازات ملموسة تعود بالنفع المباشر على الشعب.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع "مستقبل مصر" يعد أحد الركائز الاستراتيجية لبناء اقتصاد قوي قادر على المنافسة، وأنه يشكل نموذجاً وطنياً طموحاً لتحقيق النهضة الاقتصادية والتنمية المستدامة بمفهومها الشامل.