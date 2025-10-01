قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الثانوية العامة شرطا لضم خريجي الحقوق لنقابة المحامين.. تفاصيل جديدة
القانون يحظر عزل أو حرمان ذوي الإعاقة من الرعاية الطبية أو المجتمعية
مدبولي يتابع ما يتم تنفيذه من إجراءات عقب إطلاق الإصدار الأول من السردية الوطنية.. برنامج تنفيذي يحدد مهام الوزارات
أذكار المساء كاملة ومكتوبة.. أدعية نبوية تحفظك وتشرح صدرك
119 ألف دولار.. فيفا يغرم الزمالك في شكوي مدرب برتغالي
حالة وحيدة تنقذ منتخب مصر من الإقصاء بمونديال الشباب
الداخلية تكشف حقيقة التنقيب عن الآثار داخل مدرسة بالمنيا
إخلاء سبيل قبطان الغواصة سندباد في قضية غرق السياح الروس بالغردقة
شاهد.. سر رفض محمد صلاح التوقيع على قميص فلسطيني
بعد القصف الإسرائيلي.. ترامب يوقع أمرا يعتبر أي هجوم على قطر «تهديدا لأمن أمريكا»
الرقابة المالية تصدر قرارًا بتنظيم إصدار وتوزيع وثائق التأمين رقميًا
انخفاض أسعار البيض والدواجن.. وسعر الكرتونة العادل لا يتجاوز 125 جنيهًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نواب البرلمان: فيروس HFMD مرض موسمي شائع بين الأطفال ولا داعي للقلق

مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان

نواب البرلمان عن فيروس "HFMD":

  •  فيروس موسمي.. والوقاية تبدأ من المنزل قبل المدرسة
  • لا داعي للقلق من فيروس HFMD.. والمدارس تطبق دليلًا وقائيًا معتمدً
  • موجود منذ أكثر من عشرين عامًا ويُعرف بفيروس “الفم واليد”

أكد عدد من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الفيروس HFMD  الذي أثار جدلًا واسعًا في الساعات الأخيرة وأصدرت وزارة الصحة بيانًا بشأنه، موجود منذ أكثر من عشرين عامًا ويُعرف بفيروس "الفم واليد" و  هو مرض فيروسي موسمي شائع بين الأطفال، ويظهر من وقت لآخر في التجمعات مثل المدارس، مشددة على أن الأمر لا يستدعي القلق، بل يستدعي التعامل الواعي والوقائي من الأسرة والمدرسة معًا.

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، إن الفيروس HFMD  الذي أثار جدلًا واسعًا في الساعات الأخيرة وأصدرت وزارة الصحة بيانًا بشأنه، موجود منذ أكثر من عشرين عامًا ويُعرف بفيروس "الفم واليد"، مؤكدًا أنه ليس فيروسًا جديدًا ولا يمثل خطورة.

وأوضح حاتم في تصريح خاص لصدي البلد أن هذا الفيروس يظهر عادة مع تغير الفصول، ويصيب الأطفال بأعراض خفيفة مثل الحرارة البسيطة أو الطفح الجلدي، مشيرًا إلى أن الطفل غالبًا ما يشفى من تلقاء نفسه خلال يوم أو يومين على الأكثر، وقد يحتاج فقط إلى قسط من الراحة.

وشدد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب على أنه لا توجد أي مبررات للقلق أو فرض حظر تجوال أو غلق المدارس، لافتًا إلى أن الفيروس معروف للأطباء منذ عقود طويلة، وأن التعامل معه يكون بإجراءات بسيطة مثل الراحة والنظافة الشخصية.

وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن فيروس اليد والقدم والفم (HFMD) هو مرض فيروسي موسمي شائع بين الأطفال، ويظهر من وقت لآخر في التجمعات مثل المدارس، مشددة على أن الأمر لا يستدعي القلق، بل يستدعي التعامل الواعي والوقائي من الأسرة والمدرسة معًا.

وقالت عبد الحليم، إن وزارة الصحة وضعت إرشادات واضحة للتعامل مع الحالات المشتبه بها داخل المدارس، إلى جانب دور التأمين الصحي المدرسي الذي يقيّم الحالات ميدانيًا، ويوفر الرعاية المناسبة، مشيرة إلى أن الحسم في قرارات الغياب والتقييمات يكون من خلال شهادة طبية رسمية تُمنح من طبيب التأمين الصحي.

فيروس HFMD لا يستدعي علاجًا دوائيًا محددًا، بل يعتمد على دعم المناعة

وأضافت: "الفيروس لا يستدعي علاجًا دوائيًا محددًا، بل يعتمد على دعم المناعة، واتباع إجراءات النظافة الشخصية والتغذية السليمة، سواء في المدرسة أو في المنزل"، مشددة على أن المسؤولية مشتركة بين الأسرة والمؤسسة التعليمية.

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن الوقاية تبدأ من الوعي، قائلة:"لا يجب أن يتحول ظهور حالات فردية إلى حالة ذعر جماعي... نُراهن على وعي أولياء الأمور، ومهنية الطواقم الصحية والتعليمية".

ومن جانبها، قالت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، في تصريح خاص، إن ظهور حالات إصابة بفيروس اليد والقدم والفم (HFMD) داخل بعض المدارس لا يدعو للقلق، مؤكدة أن هناك دليلًا استرشاديًا معتمدًا من القطاع الوقائي بوزارة الصحة، يتم العمل به داخل المدارس لمتابعة التعامل مع الحالات المشتبه بها.

وأضافت "سعيد" في تصريح خاص لـ “صدى البلد”أن منظومة التأمين الصحي المدرسي تتعامل مع أي حالة يُشتبه في إصابتها من خلال تحويل الطفل فورًا إلى عيادات التأمين، التي تقوم بدورها بتقييم الحالة سريريًا، واتخاذ القرار الطبي المناسب بشأن وجود إصابة من عدمه.

منح الطفل شهادة مرضية رسمية من طبيب التأمين الصحي

وتابعت: "في حالة تأكيد الإصابة، يتم منح الطفل شهادة مرضية رسمية من طبيب التأمين الصحي، وهي كفيلة بإعفائه من الغياب أو التأثير على التقييم الدراسي، فور تسليم ولي الأمر هذه الشهادة للإدارة المدرسية".

وأشارت عضو لجنة الصحة إلى أن فيروس HFMD من الأمراض الفيروسية الشائعة بين الأطفال، ولا يوجد له علاج دوائي مباشر، قائلة: "الأساس في الوقاية هو النظافة الشخصية ورفع المناعة العامة للأطفال، من خلال التغذية السليمة والراحة والنظافة".

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن "الوضع لا يستدعي الهلع"، مشيرة إلى أن "المنظومة الصحية والتعليمية تتعامل بوعي ومسؤولية في هذا الملف".

فيروس HFMD فيروس موسمي نواب البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

أرشيفية

11 نفقوا.. القبض على المتهم بتسميم كلاب بشوارع حدائق الأهرام

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-10-2025

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

نشاط رعوي مكثف للبابا تواضروس في الدير المحرق بأسيوط | صور

اسبوع القاهرة للطعام

وزارة السياحة والآثار ترعي النسخة الثالثة من أسبوع القاهرة للطعام

القمل

هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة لمستحضر لمكافحة القـ مل وعلاج الجـ رب

بالصور

طريقة عمل الكفتة المشوية فى المنزل

طريقة عمل الكفتة المشوية فى المنزل..
طريقة عمل الكفتة المشوية فى المنزل..
طريقة عمل الكفتة المشوية فى المنزل..

أسعار أرخص 5 سيارات "زيرو" موديل 2026 بالسوق المصري

أرخص 5 سيارات
أرخص 5 سيارات
أرخص 5 سيارات

بفستان جريء.. مى الغيطى تثير الجدل بجانب زوجها

بفستان جرئ..مى الغيطى تثير الجدل بجانب زوجها
بفستان جرئ..مى الغيطى تثير الجدل بجانب زوجها
بفستان جرئ..مى الغيطى تثير الجدل بجانب زوجها

أخبار السيارات| هيونداي تودع سيارتها الشهيرة للأبد.. وهذا الزر في كيا يؤدي إلى كارثة

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

فيروس خطير يهدد الأطفال

ظهر في إحدى مدارس المريوطية.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ترامب

غواصة نووية تتجه نحو روسيا.. ترامب يتخذ قرارا مفاجئا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد