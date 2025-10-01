شبيهة رولزرويس.. اطلاق زيكر 9X موديل 2026 بقوة خارقة و قيادة ذاتية

كشفت شركة زيكر الصينية عن سيارتها الجديدة كليا زيكر 9X ، لتدخل بها سوق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV الفاخرة كبيرة الحجم، في مواجهة مباشرة مع طرازات مرسيدس GLS وBMW X7 ورينج روفر.

السيارة زيكر 9‏X‏ موديل 2026 ‏مبنية على منصة Haohan-S المتطورة وتتوفر بأربع فئات مختلفة، و تتميز بتصميم ياتي بفلسفة اليخت الطائر التي تمنحها حضورا قويا لتصبح شبيهة رولزرويس، من خلال شبك أمامي ضخم، أبعاد كبيرة تصل إلى 5239 مم طولا و2029 مم عرضا، إضافة إلى مصابيح أمامية متطورة بتقنية ليدار تفاعلية.

كما زودت زيكر 9‏X‏ موديل 2026 بعجلات 22 بوصة مصقولة يدويا ومصابيح خلفية تحمل توقيع "المجرة المضيئة"، مع خيارات ألوان متعددة، بينها الأبيض القطبي والبنفسجي الداكن، إضافة إلى نسخة Black Edition التي تأتي بلمسات سوداء أكثر جرأة.

على مستوى الأداء، تتوفر السيارة زيكر 9‏X‏ موديل 2026 ‏ بخيارين من منظومات القوة، الأول يجمع محرك ‏بنزين 2.0 لتر مع محركين كهربائيين بقوة إجمالية تبلغ 898 حصان، والثاني يعتمد ‏على ثلاثة محركات كهربائية لتوليد قوة هائلة تصل إلى 1401 حصان مع تسارع ‏من صفر إلى 100 كم/س في 3.1 ثانية فقط.

وتأتي البطارية عالية الجهد بقدرة 900 ‏فولت من ‏CATL‏ بمدى كهربائي يصل إلى 380 كم ومدى إجمالي يتجاوز 1200 ‏كم، مع شحن سريع من 20% إلى 80% خلال 9 دقائق.‏

أما المقصورة الداخلية للسيارة زيكر 9‏X‏ موديل 2026 ‏ فجاءت بطابع أوروبي فاخر، حيث غطيت المقاعد والأبواب بجلد NAPPA الناعم، إلى جانب إدخال 14 قطعة خشب طبيعي من شمال أوروبا وسقف جلدي يدوي الصنع، وتوفر السيارة تجربة ترفيهية متكاملة عبر شاشات OLED مزدوجة 16 بوصة، شاشة عدادات 13 بوصة، وشاشة HUD ضخمة بحجم 47 بوصة، إضافة إلى نظام صوتي بريطاني Naim يضم 32 سماعة بقدرة تصل إلى 3868 واط.

ولم تغفل زيكر عن الراحة، إذ اعتمدت توزيع المقاعد (2+2+2) مع تجهيز الصف الثاني بمقاعد Zero Gravity القابلة للدوران بزاوية 180 درجة والتدفئة والتبريد والتدليك، كما جهزت بثلاجة ذكية وسقف بانورامي واسع، وتكتمل رفاهية المقصورة بمساحات تخزين مرنة تصل إلى 2148 لتر عند طي المقاعد.

وتاتي السيارة زيكر 9‏X‏ موديل 2026 ، بأسعار تبدأ من 465,900 يوان وتصل إلى 599,900 يوان، أي ما يعادل نحو 241 ‏ألف إلى 310 آلاف ريال سعودي و 3 مليون جنيه الي قررابة 4 مليون جنيه مصري .