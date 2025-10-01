معلومة مش هتصدقها.. أضرار الكمون وهؤلاء الممنوعون منه

يعد الكمون من المواد الطبيعية التى تساعد في علاج عدد كبير من المشاكل الصحية ولكن هل تعلم أنه له بعض الآثار الجانبية وهناك بعض الأشخاص ممنوعين من تناوله.

ووفقا لما جاء في موقع tuasaude نعرض لكم أهم الآثار الجانبية والأشخاص الممنوعين من الكمون.

الاثار الجانبية

من الآثار الجانبية المحتملة لتناول الكمون ردود فعل تحسسية، قد تظهر على شكل احمرار الجلد، وتورم، وتقشير، وحكة كما قد تظهر حساسية شديدة مصحوبة بصعوبة في التنفس، وتورم في الفم والعينين والمجاري الهوائية.

قد يُسبب الكمون انخفاض سكر الدم، خاصةً عند تناوله بإفراط مع أدوية السكري الفموية كما قد يزيد من خطر النزيف لاحتوائه على فيتامين ك.

الممنوعون من الكمون

ينبغي على النساء الحوامل والمرضعات تناول الكمون بحذر، وخاصة عند استخدامه في صورة زيته العطري.

يجب على الأشخاص الذين يتناولون مضادات السكري الفموية، والمضادات الحيوية، ومضادات الفطريات، ومضادات الاختلاج استشارة طبيبهم قبل استخدام الكمون.

يُنصح بتجنب تناول الكمون قبل أسبوعين من العمليات الجراحية، لاحتوائه على فيتامين ك الذي قد يزيد من خطر النزيف.