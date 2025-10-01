ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟

على وفرة من العناصر الغذائية الأساسية مثل المعادن والكربوهيدرات والفيتامينات، وفاكهة الكيوى يمكن أن تؤكل نيئة، ويمكن استخدامها مثل المقبلات، وعصير الكيوى هو علاج الصيف المنعش ،لذا نقدم لك فى هذا التقرير فوائد الكيوى الصحية.

فوائد الكيوى الصحية..

1- الكيوى غنى بفيتامين C.

الكيوى من الحمضيات مثل الليمون والبرتقال، ويحتوى على كمية كبيرة من فيتامين C، ووفقا لتقرير صدر مؤخرا تحتوى فاكهة الكيوى على فيتامين C، بما يقرب من ضعف البرتقال والليمون، والكيوى لديه مضادات الأكسدة، الذى يقضى على الالتهاب والسرطان، كما أنه يساعد على تعزيز مناعة الجسم ضد الجراثيم الضارة.

2-الكيوى فاكهة كاملة الألياف الغذائية.

فاكهة الكيوى غنية بالألياف الغذائية التى تساعد على التحكم فى نسبة الكوليسترول، وسكر الدم وضغط الدم، كما أنه يساعدك على فقدان الوزن، كما تساعد الألياف الغذائية على البقاء فى الشبع الكامل لفترة أطول من الزمن، ما يسمح لك بتناول طعام أقل، وغالبا ما ينصح به بالأشخاص الذين يحاولون إنقاص وزنهم والمصابون بمرض السكرى.

3- فوائد الكيوى فى النوم الهادئ والراحة ليلا.

إذا كنت تواجه مشكلة فى النوم، فإن مضادات الأكسدة ومركب السيروتونين من الكيوى يساعدك على علاج اضطرابات النوم، لذلك يقال إنه إذا كنت تأكل اثنين كيوى قبل النوم، سيكون لديك نوم هادئ.

4- فوائد الكيوى للهضم.

تحتوى على إنزيم يدعى أكتينيدين، وهو ما يجعلها تقدم عطاء وفوائد اللحوم، ويساعد الأكتينيدين فى هضم البروتين، كما أنه يساعد المرضى الذين يعانون من متلازمة القولون العصبى.

5- فوائد للكيوى المنتج لـ الفيتامينات والمعادن للجسم.

فاكهة الكيوى تحتوي علي كثير من المعادن والفيتامينات مثل فيتامين B1، B2، B3، B5 (حمض البانتوثنيك)، B6، حمض الفوليك (B9)، المغنيسيوم، المنغنيز، الزنك، النياسين وغيرها من المعادن والأغذية، وكل هذه التغذية تساعد فى تحقيق التوازن بين ضغط الدم، ووظائف الأعصاب والعضلات، والدورة الدموية من خلال الأوعية الدموية ومكافحة الإجهاد.

المصدر هيلثي لاين