ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟
رنا عصمت

على وفرة من العناصر الغذائية الأساسية مثل المعادن والكربوهيدرات والفيتامينات، وفاكهة الكيوى يمكن أن تؤكل نيئة، ويمكن استخدامها مثل المقبلات، وعصير الكيوى هو علاج الصيف المنعش ،لذا نقدم لك فى هذا التقرير فوائد الكيوى الصحية.

فوائد الكيوى الصحية..

 

1- الكيوى غنى بفيتامين C.

الكيوى من الحمضيات مثل الليمون والبرتقال، ويحتوى على كمية كبيرة من فيتامين C، ووفقا لتقرير صدر مؤخرا تحتوى فاكهة الكيوى على فيتامين C، بما يقرب من ضعف البرتقال والليمون، والكيوى لديه مضادات الأكسدة، الذى يقضى على الالتهاب والسرطان، كما أنه يساعد على تعزيز مناعة الجسم ضد الجراثيم الضارة.

2-الكيوى فاكهة كاملة الألياف الغذائية.

فاكهة الكيوى غنية بالألياف الغذائية التى تساعد على التحكم فى نسبة الكوليسترول، وسكر الدم وضغط الدم، كما أنه يساعدك على فقدان الوزن، كما تساعد الألياف الغذائية على البقاء فى الشبع الكامل لفترة أطول من الزمن، ما يسمح لك بتناول طعام أقل، وغالبا ما ينصح به بالأشخاص الذين يحاولون إنقاص وزنهم والمصابون بمرض السكرى.

3- فوائد الكيوى فى النوم الهادئ والراحة ليلا.

إذا كنت تواجه مشكلة فى النوم، فإن مضادات الأكسدة ومركب السيروتونين من الكيوى يساعدك على علاج اضطرابات النوم، لذلك يقال إنه إذا كنت تأكل اثنين كيوى قبل النوم، سيكون لديك نوم هادئ.

4- فوائد الكيوى للهضم.

تحتوى على إنزيم يدعى أكتينيدين، وهو ما يجعلها تقدم عطاء وفوائد اللحوم، ويساعد الأكتينيدين فى هضم البروتين، كما أنه يساعد المرضى الذين يعانون من متلازمة القولون العصبى.

5- فوائد للكيوى المنتج لـ الفيتامينات والمعادن للجسم.

فاكهة الكيوى تحتوي علي كثير من المعادن والفيتامينات مثل فيتامين B1، B2، B3، B5 (حمض البانتوثنيك)، B6، حمض الفوليك (B9)، المغنيسيوم، المنغنيز، الزنك، النياسين وغيرها من المعادن والأغذية، وكل هذه التغذية تساعد فى تحقيق التوازن بين ضغط الدم، ووظائف الأعصاب والعضلات، والدورة الدموية من خلال الأوعية الدموية ومكافحة الإجهاد.

 فوائد الكيوى للجسم :

1-تحتوى فاكهة الكيوى على أكتينيدين وهى خصائص تعمل على تنظيم عملية الهضم والحفاظ على صحة المعدة من الأمراض.

2-يحافظ الكيوى على تنظيم ضغط الدم فى الجسم.

3-أظهرت بعض الدراسات أن فاكهة الكيوى تحتوى على مواد مضادة للأكسدة تعمل على حماية الجسم من الأمراض السرطانية المختلفة مثل سرطان القولون والثدى والبروستاتا والمعدة.

4- يحتوى الكيوى على فيتامين سى ومركبات مضادة للأكسدة تعمل على تعزيز جهاز المناعة والوقاية من الفيروسات والبكتريا.

5- يعتبر الكيوى من الفواكه القليلة فى نسبة السكر لذلك، فهو من أفضل الأطعمة التى تساعد على إنقاص الوزن والتخلص من السمنة مع تعويض الجسم عن العناصر الغذائية الأخرى التى يفتقدها أثناء فترة الريجيم.

6- يعتبر الكيوى مصدرًا كبيرا من الألياف لذلك فهو يحافظ على صحة الجهاز الهضمى ويحمى من مشاكل الأمعاء مثل الإمساك والإسهال.

7-يساعد الكيوى على تنظيف الجسم من السموم، نظرًا لاحتوائه على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات والسموم.

8- يحمى الكيوى الجسم من التعرض للجلطات القلبية، حيث أثبتت الدراسات أن تناول 2 إلى 3 كيوى فى اليوم يقلل من احتمال تخثر الدم والحماية من الالتهابات.

9- تعتبر فاكهة الكيوى من أفضل الأطعمة لمرضى السكر.

10-يحمى الكيوى من مشاكل العين المختلفة كما أنه يقوى النظر.

المصدر هيلثي لاين

