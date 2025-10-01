قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 تعليمات عاجلة للمدارس|ماذا قررت التعليم لحل أزمة تأخر تسليم الكتب للطلاب؟
مش بالمزاج.. فيفا يرد على تصريحات ترامب بشأن كأس العالم 2026
وزارة العدل: تصريحات الوزير بشأن بدائل الحبس الاحتياطي اجتزأت من سياقها
توقف مؤقت لخدمات الاتصالات فجر الخميس.. "تنظيم الاتصالات" يعلن السبب والتوقيت
أحمد موسى: حركة حماس مش هتحكم غزة تاني
أحمد موسى: ملف السد الإثيوبي يدار بمنتهى الجدية
عقوبات صارمة على المتلاعبين بالإقرارات الضريبية بغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه
وزير الإعلام الفلسطيني السابق: خطة ترامب فرصة لوقف شلال الدم في غزة
قاطرة لجذب السائحين.. الحكومة: نزلة السمان ستكون جزءا من تجربة الزائر للأهرامات
مسؤول فلسطيني سابق: أنصح حماس بالموافقة على المبادرة مع إبداء التحفظات
حماس: لا علاقة لنا بأي أشخاص تم اعتقالهم اليوم في ألمانيا
مصطفى بكري: مجلس النواب حريص على إنجاز قانون الإجراءات الجنائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ظهور مرض جديد في المدارس.. كيف تحمى الأطفال منه |إليك طرق الوقاية

المدارس
المدارس
اسماء محمد

أثار ظهور فيروسHFMD في إحدى مدارس المريوطية حالة كبيرة من القلق بين الاهالي في الساعات الماضية.

حمى الأطفال

وفي ظل بداية موسم الدراسة يشعر عدد كبير من الأهالي بالخوف على أطفالهم من التعرض لعدوى فيروس HFMD.

يعد فيروس HFMD من الأمراض شديدة العدوى حيث ينتقل بسهولة بين الأشخاص خاصة الأطفال وبالرغم من ضعف الفيروس إلا أنه في بعض الحالات يسبب مضاعفات خطيرة لذا يجب تجنبه من البداية وتفعيل إجراءات الوقاية.

طرق الوقاية من فيروس HFMD

وذكر موقع مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي أن هناك مجموعة بسيطة من الإجراءات تساعد في الوقاية من فيروس HFMD.

خطر الوفاة يتضاعف 3 مرات بفيروس الجهاز التنفسي المخلوي

فيروس HFMD شديد العدوى للمساعدة في منع الإصابة به أو انتشاره يجب اتباع نصائح الوقاية:

اغسل يديك بشكل متكرر بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، خاصة بعد تغيير الحفاضات، واستخدام المرحاض، والسعال، والعطس، أو نفخ الأنف.

ساعد الأطفال على غسل أيديهم والحفاظ على نظافة البثور وتجنب لمس وجهك بأيدي غير مغسولة، وخاصة عينيك وأنفك وفمك.

قم بتنظيف وتطهير الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر والعناصر المشتركة، بما في ذلك الألعاب ومقابض الأبواب وتجنب الاتصال الوثيق مع الشخص المصاب، مثل احتضانه أو تقبيله.

فيروس HFMD الوقاية من فيروس HFMD طرق الوقاية من فيروس HFMD الوقاية من فيروسHFMD الفيروس الجديد فيروس المدارس الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

أرشيفية

11 نفقوا.. القبض على المتهم بتسميم كلاب بشوارع حدائق الأهرام

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

الأهلي والزمالك

إيقاف تريزيجيه والسعيد .. رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

أنس حبيب

القبض على الإخواني أنس حبيب أمام مقر السفارة المصرية بـ هولندا

الشاب المجني عليه

شاب يتهمهم بسرقة كليته.. ضبط 4 أشخاص لتورطهم في تجارة أعضاء بشرية

ترشيحاتنا

محكمة

تجديد حبس شخص نصب على المواطنين بالقاهرة

المتهم

بيبيع سجاير للطلبة.. القبض على صاحب محل أمام مدرسة بالشرابية

الأجهزة الأمنية

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء بلوجر شراء العملات الأجنبية من المسافرين بأقل من سعرها بأحد الموانئ

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟

معلومة مش هتصدقها.. أضرار الكمون وهؤلاء الممنوعون منه

الكمون
الكمون
الكمون

ظهور مرض جديد في المدارس.. كيف تحمى الأطفال منه |إليك طرق الوقاية

المدارس
المدارس
المدارس

شبيهة رولزرويس.. اطلاق زيكر 9X موديل 2026 بقوة خارقة و قيادة ذاتية

زيكر 9‏X‏ موديل 2026
زيكر 9‏X‏ موديل 2026
زيكر 9‏X‏ موديل 2026

فيديو

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

فيروس خطير يهدد الأطفال

ظهر في إحدى مدارس المريوطية.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ترامب

غواصة نووية تتجه نحو روسيا.. ترامب يتخذ قرارا مفاجئا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد