ظهور مرض جديد في المدارس.. كيف تحمى الأطفال منه |إليك طرق الوقاية

أثار ظهور فيروسHFMD في إحدى مدارس المريوطية حالة كبيرة من القلق بين الاهالي في الساعات الماضية.

وفي ظل بداية موسم الدراسة يشعر عدد كبير من الأهالي بالخوف على أطفالهم من التعرض لعدوى فيروس HFMD.

يعد فيروس HFMD من الأمراض شديدة العدوى حيث ينتقل بسهولة بين الأشخاص خاصة الأطفال وبالرغم من ضعف الفيروس إلا أنه في بعض الحالات يسبب مضاعفات خطيرة لذا يجب تجنبه من البداية وتفعيل إجراءات الوقاية.

طرق الوقاية من فيروس HFMD

وذكر موقع مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي أن هناك مجموعة بسيطة من الإجراءات تساعد في الوقاية من فيروس HFMD.

فيروس HFMD شديد العدوى للمساعدة في منع الإصابة به أو انتشاره يجب اتباع نصائح الوقاية:

اغسل يديك بشكل متكرر بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، خاصة بعد تغيير الحفاضات، واستخدام المرحاض، والسعال، والعطس، أو نفخ الأنف.

ساعد الأطفال على غسل أيديهم والحفاظ على نظافة البثور وتجنب لمس وجهك بأيدي غير مغسولة، وخاصة عينيك وأنفك وفمك.

قم بتنظيف وتطهير الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر والعناصر المشتركة، بما في ذلك الألعاب ومقابض الأبواب وتجنب الاتصال الوثيق مع الشخص المصاب، مثل احتضانه أو تقبيله.