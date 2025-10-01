الداخلية تكشف حقيقة التنقيب عن الآثار داخل مدرسة بالمنيا

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء القائم على النشر بقيام العاملين بإحدى المدارس المغلقة بالمنيا بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود نزاع قضائي حول المدرسة المشار إليها، وقيام مصور مقطع الفيديو المشار إليه "نجل أحد الورثة محل النزاع"، بنشر المقطع والادعاء على غير الحقيقة بوجود أعمال تنقيب عن الآثار بالمدرسة للاستفادة منها فى النزاع القضائي .

أمكن ضبطه (مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنيا) وتبين أن أعمال الحفر الظاهرة بمقطع الفيديو قديمة منذ عام 2019 ، وذلك نتيجة انهيار منزل مجاور للمدرسة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.