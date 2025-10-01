قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 تعليمات عاجلة للمدارس|ماذا قررت التعليم لحل أزمة تأخر تسليم الكتب للطلاب؟
مش بالمزاج.. فيفا يرد على تصريحات ترامب بشأن كأس العالم 2026
وزارة العدل: تصريحات الوزير بشأن بدائل الحبس الاحتياطي اجتزأت من سياقها
توقف مؤقت لخدمات الاتصالات فجر الخميس.. "تنظيم الاتصالات" يعلن السبب والتوقيت
أحمد موسى: حركة حماس مش هتحكم غزة تاني
أحمد موسى: ملف السد الإثيوبي يدار بمنتهى الجدية
عقوبات صارمة على المتلاعبين بالإقرارات الضريبية بغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه
وزير الإعلام الفلسطيني السابق: خطة ترامب فرصة لوقف شلال الدم في غزة
قاطرة لجذب السائحين.. الحكومة: نزلة السمان ستكون جزءا من تجربة الزائر للأهرامات
مسؤول فلسطيني سابق: أنصح حماس بالموافقة على المبادرة مع إبداء التحفظات
حماس: لا علاقة لنا بأي أشخاص تم اعتقالهم اليوم في ألمانيا
مصطفى بكري: مجلس النواب حريص على إنجاز قانون الإجراءات الجنائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توقف مؤقت لخدمات الاتصالات فجر الخميس.. "تنظيم الاتصالات" يعلن السبب والتوقيت

القومي لتنظيم الاتصالات
القومي لتنظيم الاتصالات
تقرير صدى البلد

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تنفيذ أعمال نقل بعض كوابل الألياف الضوئية الخاصة بشبكة التراسل الرئيسية التابعة للشركة المصرية للاتصالات، في تمام الساعة الثالثة صباحًا من يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025، على أن تستمر لمدة ثلاث ساعات.

في إطار أعمال التطوير الجارية بمحيط المتحف المصري الكبير بمنطقة الأهرامات، والتي تستلزم نقل مسارات بعض كوابل الألياف الضوئية الخاصة بشبكة التراسل الرئيسية التابعة للشركة المصرية للاتصالات، والمستخدمة في ربط شبكتها إضافة إلى شبكات المحمول (فودافون، أورنج، إي آند، وي).

ومن المتوقع أن يترتب على هذه الأعمال تأثر بعض خدمات الاتصالات، سواء خدمات الهاتف المحمول أو الإنترنت المنزلي، في عدد من مناطق محيط القاهرة الكبرى، وذلك خلال الفترة من الساعة الثالثة صباحًا وحتى الساعة السادسة صباحًا.

ويؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه يتابع على مدار الساعة مع فرق الصيانة بالشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول لضمان سرعة الانتهاء من أعمال النقل وعودة الخدمات في أسرع وقت ممكن، مع الاعتذار لمستخدمي خدمات الاتصالات عن أي إزعاج قد يطرأ خلال فترة الأعمال.

الاتصالات كوابل الألياف القومي لتنظيم الاتصالات الخميس المتحف المصري الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

أرشيفية

11 نفقوا.. القبض على المتهم بتسميم كلاب بشوارع حدائق الأهرام

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

الأهلي والزمالك

إيقاف تريزيجيه والسعيد .. رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

أنس حبيب

القبض على الإخواني أنس حبيب أمام مقر السفارة المصرية بـ هولندا

الشاب المجني عليه

شاب يتهمهم بسرقة كليته.. ضبط 4 أشخاص لتورطهم في تجارة أعضاء بشرية

ترشيحاتنا

محكمة

تجديد حبس شخص نصب على المواطنين بالقاهرة

المتهم

بيبيع سجاير للطلبة.. القبض على صاحب محل أمام مدرسة بالشرابية

الأجهزة الأمنية

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء بلوجر شراء العملات الأجنبية من المسافرين بأقل من سعرها بأحد الموانئ

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟

معلومة مش هتصدقها.. أضرار الكمون وهؤلاء الممنوعون منه

الكمون
الكمون
الكمون

ظهور مرض جديد في المدارس.. كيف تحمى الأطفال منه |إليك طرق الوقاية

المدارس
المدارس
المدارس

شبيهة رولزرويس.. اطلاق زيكر 9X موديل 2026 بقوة خارقة و قيادة ذاتية

زيكر 9‏X‏ موديل 2026
زيكر 9‏X‏ موديل 2026
زيكر 9‏X‏ موديل 2026

فيديو

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

فيروس خطير يهدد الأطفال

ظهر في إحدى مدارس المريوطية.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ترامب

غواصة نووية تتجه نحو روسيا.. ترامب يتخذ قرارا مفاجئا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد