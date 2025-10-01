عضو صحة النواب: صيدليات الإنترنت قنبلة موقوتة.. والدواء ليس سلعة للبيع على السوشيال ميديا

وصفت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الانتشار المتزايد لما يُعرف بـ"صيدليات الإنترنت" بأنه قنبلة موقوتة تهدد الأمن الصحي للمجتمع، مشددة على أن تداول الأدوية عبر منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية بشكل عشوائي يخالف الدستور والقانون ويعرض حياة المواطنين للخطر

وقالت عبد الحليم، في تصريح خاص لصدي البلد، إن ما يحدث الآن من بيع أدوية على فيسبوك وتطبيقات غير مرخصة، يمثل تعديًا سافرًا على مهنة الصيدلة، ويفتح الباب أمام تداول عقاقير مجهولة المصدر، مغشوشة، أو منتهية الصلاحية، دون أي رقابة صحية أو ضمان لجودة وسلامة الدواء.

وأضافت: “الدواء ليس سلعة تُباع في السوق المفتوحة أو عبر الإنترنت... هناك قوانين منظمة ومهن مسؤولة، ولا يجوز أن يتم التلاعب بحياة الناس بهذا الشكل غير المسؤول.”

ودعت النائبة إلى تحرك حكومي عاجل على أكثر من محور، يشمل: رصد وتتبع هذه الكيانات المشبوهة إلكترونيًا، و التنسيق الفوري بين وزارات الصحة والاتصالات والداخلية، وتفعيل دور نقابة الصيادلة في ضبط المهنة والدفاع عنها.

كما شددت على ضرورة تغليظ العقوبات القانونية بحق المتورطين في بيع الأدوية إلكترونيًا دون ترخيص، لتصل إلى الحبس والغرامات المشددة، إلى جانب إغلاق الصفحات والتطبيقات فورًا بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وطالبت عبد الحليم بإنشاء تطبيق إلكتروني رسمي حكومي، يُصرح من خلاله فقط للصيدليات المرخصة ببيع الأدوية، تحت إشراف وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية، مؤكدة أن ذلك يمثل البديل الآمن والشرعي للمواطنين، ويحد من فوضى السوق الإلكترونية.

وختمت النائبة تصريحها بدعوة الإعلام للقيام بدوره التوعوي، قائلة:"حماية صحة المصريين تبدأ بالوعي... لا بد من رسائل إعلامية واضحة تحذر من خطورة شراء الدواء من مصادر مجهولة، فالثمن قد يكون حياة إنسان."