إيران: إمكانية انضمامنا إلى اتفاقيات إبراهيم مجرد خيال لترامب

رفضت إيران بشكل قاطع، فكرة انضمامها إلى اتفاقيات إبراهيم مع إسرائيل، ووصفت ذلك بأنه "مجرد خيال" من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، إن “طهران لن تعترف بنظام الاحتلال الذي ارتكب جرائم إبادة جماعية وقتل الأطفال”.

وأوضح عراقجي أن بلاده والولايات المتحدة لا تزالان تتبادلان الرسائل غير المباشرة عبر وسطاء، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول فحوى هذه الاتصالات أو الجهات الوسيطة.

من جهته، أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الجنرال براد كوبر، أن الولايات المتحدة لا تعتزم نشر قوات عسكرية في قطاع غزة.

وأوضح في منشور عبر منصة "إكس"، أن زيارته الأخيرة للقطاع جاءت ضمن جهود التنسيق لإعادة الاستقرار بعد الحرب.

وأشار كوبر إلى أن القيادة المركزية الأمريكية ستشرف على إنشاء "مركز تنسيق مدني-عسكري"، ضمن إطار قوة مهام متعددة الجنسيات يُنتظر نشرها في غزة، مؤكدًا أن "الجنود الأمريكيين يلبّون نداء الواجب من أجل دعم السلام في الشرق الأوسط، تنفيذًا لتوجيهات القائد الأعلى، في لحظة تاريخية".