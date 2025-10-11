استبعاد نجم ليفربول من معسكر فرنسا

أعلن المنتخب الفرنسي انسحاب مدافعه إبراهيما كوناتي من التشكيلة بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها خلال خسارة ليفربول ٢-١ في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام تشيلسي نهاية الأسبوع الماضي، وفقًا لما أعلنه المنتخب.

جلس كوناتي بديلاً لم يشارك خلال فوز فرنسا ٣-٠ على أذربيجان في تصفيات كأس العالم يوم الجمعة، وهو غير جاهز للعب خارج أرضها ضد أيسلندا في المجموعة الرابعة الأسبوع المقبل.

"أصيب إبراهيما كوناتي في العضلة الرباعية اليمنى خلال مباراته الأخيرة مع ليفربول، وقد اتبع برنامجًا علاجيًا وبروتوكولًا منذ انضمامه يوم الاثنين، لكنه لن يتمكن من المشاركة كبديل ضد أيسلندا"، هذا ما نشره المنتخب الفرنسي على منصة إكس.

وأضاف: "تم استدعاء بنيامين بافارد لتعزيز صفوفه".

تستضيف فرنسا، التي تتصدر المجموعة بعد فوزها في جميع مبارياتها الثلاث، أيسلندا، صاحبة المركز الثالث، يوم الاثنين.

يعود ليفربول إلى الملاعب بمواجهة مانشستر يونايتد على أرضه في 19 أكتوبر. كوناتي، البالغ من العمر 26 عامًا، هو ثاني قلب دفاع في ليفربول يُصاب خلال الشهر الماضي، بعد إصابة جيوفاني ليوني بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، مما أبعده عن الملاعب لمدة عام.

كما تعرض حارس مرمى ليفربول أليسون بيكر لإصابة في أوتار الركبة في وقت سابق من هذا الشهر، مما زاد من مشاكل الإصابات في دفاع أبطال إنجلترا.