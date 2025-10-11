قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيديو للتاريخ.. الديهي يفضح حملات التشويه الإخوانية ضد مصر
قمة شرم الشيخ.. الأزهر: الحمد لله الذي هيأ أسباب السلام لأهل غزة
ويتكوف يزور قاعدة عسكرية في غزة للتأكد من انسحاب قوات الاحتلال منها
جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي بعد إصابته بمعارك جنوب قطاع غزة
منتخب مصر يختتم تدريبه باستاد القاهرة استعدادا لمواجهة غينيا بيساو
الأهلي يعرض عمر الساعي على ياس سوروب لحسم مصيره في يناير
أسطورة هوليوود..وفاة الممثلة ديان كيتون عن 79 عاماً
منتخب مصر يدعو مرموش وإمام عاشور لحضور احتفالية التأهل للمونديال
قمة شرم الشيخ للسلام.. الرئيسان السيسي وترامب يترأسان اجتماعاً دولياً لقادة 20 دولة لإنهاء حرب غزة
بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة |رئاسة الجمهورية : الإثنين قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة الرئيس السيسي وترامب
وزير الحرب الأمريكي: تشكيل قوة مشتركة جديدة لسحق عصابات المخدرات في الكاريبي
مش عارفة الناس متغاظة ليه؟.. أول رد من إيناس الدغيدي بعد زواجها من أحمد عبد المنعم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رئيس قضايا الدولة ومستشاروها يحضرون احتفال حقوق عين شمس باليوبيل الماسي

احتفال حقوق عين شمس باليوبيل الماسي
احتفال حقوق عين شمس باليوبيل الماسي
إسلام دياب

شهدت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، اليوم السبت الموافق 11 أكتوبر 2025، احتفالاً مهيبًا بمناسبة اليوبيل الماسي لمرور خمسة وسبعين عامًا على إنشائها، وذلك بالتزامن مع حفل تخرج الدفعة الجديدة من طلابها لعام 2025.

وحضر الفعاليات المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات الهيئة ضم كل من المستشار شريف زوين نائب رئيس الهيئة رئيس إدارة شئون الأعضاء، والمستشار أحمد سعد نائب رئيس الهيئة رئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولى والثقافى، كما حضر كوكبة من الشخصيات البارزة على رأسها عدد من السادة الوزراء، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، بالإضافة إلى كبار قيادات الدولة، وقد أضفى هذا الحضور الرسمي المتميز على الحدث طابعًا رفيع المستوى، مجسِّدًا أهمية التواصل بين الأجيال القانونية.

وتوجت فعاليات الاحتفال بتكريم المستشار الدكتور حسين مدكور؛ تقديراً لمسيرته المهنية المتميزة وإسهاماته البارزة في المجال القضائي، حيث يُعد أحد أبرز خريجي الكلية، ليكون نموذجاً يُحتذى به لخريجيها.

ويأتي هذا الحفل تتويجًا لجهود الخريجين خلال سنوات الدراسة، وبداية جديدة لانطلاقهم نحو سوق العمل، حاملين شعلة القانون والعدالة، وسط تطلعات بمستقبل مشرق يسهمون فيه في خدمة وطنهم.

كلية الحقوق جامعة عين شمس مناسبة اليوبيل الماسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 الآن مفاجأة

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

الأرز

تراجع أسعار الأرز في الأسواق.. والشعبة تكشف عن مفاجأة الفترة المقبلة

رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل

رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل

سعر الدولار

58 قرشًا نزولاً.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم بعد التراجع الأخير

إيناس الدغيدي

أول ظهور لابنة إيناس الدغيدي فى عقد قرانها

صورة أرشيفية

حكاية مليون جنيه ملهاش صاحب في زفتى بالغربية | تفاصيل

شهر رمضان المبارك 2026

أول أيام رمضان 2026 .. فلكيا البحوث تعلن الموعد باليوم والشهر

ترشيحاتنا

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

بالصور

أسطورة هوليوود..وفاة الممثلة ديان كيتون عن 79 عاماً

ديان كيتون
ديان كيتون
ديان كيتون

طريقة عمل الإنجليز كيك.. سر الطعم الأصلي والهشاشة المثالية

طريقة عمل الإنجليش كيك بوصفة الشيف محمد حامد
طريقة عمل الإنجليش كيك بوصفة الشيف محمد حامد
طريقة عمل الإنجليش كيك بوصفة الشيف محمد حامد

رخيصة وبتتحضر فى ثواني .. 3 وصفات طبيعية لعلاج ارتفاع الضغط

ارتفاع الضغط
ارتفاع الضغط
ارتفاع الضغط

طعم شهي.. اعرفي طريقة عمل البطاطا بالبشاميل

البطاطا بالبشاميل
البطاطا بالبشاميل
البطاطا بالبشاميل

فيديو

حملات التشويه الإخوانية ضد مصر

فيديو للتاريخ.. الديهي يفضح حملات التشويه الإخوانية ضد مصر

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك .. سائحة أجنبية تحتفل بزفافها وسط الباعة

يوسف شلش

حقه لازم يرجع.. القصة الكاملة لمقتل التيك توكر يوسف شلش في مشاجرة المطرية

إيناس الدغيدي

بعد تجاوزها الـ 70... إيناس الدغيدي تفاجئ الجمهور بحفل زفافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد