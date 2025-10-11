رئيس قضايا الدولة ومستشاروها يحضرون احتفال حقوق عين شمس باليوبيل الماسي

شهدت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، اليوم السبت الموافق 11 أكتوبر 2025، احتفالاً مهيبًا بمناسبة اليوبيل الماسي لمرور خمسة وسبعين عامًا على إنشائها، وذلك بالتزامن مع حفل تخرج الدفعة الجديدة من طلابها لعام 2025.

وحضر الفعاليات المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات الهيئة ضم كل من المستشار شريف زوين نائب رئيس الهيئة رئيس إدارة شئون الأعضاء، والمستشار أحمد سعد نائب رئيس الهيئة رئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولى والثقافى، كما حضر كوكبة من الشخصيات البارزة على رأسها عدد من السادة الوزراء، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، بالإضافة إلى كبار قيادات الدولة، وقد أضفى هذا الحضور الرسمي المتميز على الحدث طابعًا رفيع المستوى، مجسِّدًا أهمية التواصل بين الأجيال القانونية.

وتوجت فعاليات الاحتفال بتكريم المستشار الدكتور حسين مدكور؛ تقديراً لمسيرته المهنية المتميزة وإسهاماته البارزة في المجال القضائي، حيث يُعد أحد أبرز خريجي الكلية، ليكون نموذجاً يُحتذى به لخريجيها.

ويأتي هذا الحفل تتويجًا لجهود الخريجين خلال سنوات الدراسة، وبداية جديدة لانطلاقهم نحو سوق العمل، حاملين شعلة القانون والعدالة، وسط تطلعات بمستقبل مشرق يسهمون فيه في خدمة وطنهم.