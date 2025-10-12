قطار يدهـ.س 20 رأس أغنام أثناء عبور مزلقان غير شرعي بقنا

دهس قطار حوالى 20 رأس أغنام أثناء محاولة عبورها من ممر غير شرعى بنطاق مركز فرشوط شمال قنا.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد دهــس عدد من رؤوس الغنم بنطاق مركز فرشوط، أثناء تواجدهم بالقرب من شريط السكة الحديد وممر غير شرعى.

وتبين أن رؤوس الأغنام كانت ترعى من الحشائش والنباتات المحيطة بشريط السكة الحديد، وأثناء محاولة العبور من ممر غير شرعى دهس القطار عددًا كبيرًا منها ما أدى لنفوقها فى الحال.

كما تبين أن حدثت بين رؤوس الأغنام، ولم ينتج أى خسائر بشرية، أو تلفيات، كما أن حركة السكة الحديد لم تتأثر بالحادث.

تحرّر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.