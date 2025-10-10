السيطرة على حريق في شونة بصل بقها

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب داخل شونة بصل بمدينة قها، دون وقوع أي خسائر بشرية.



تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بنشوب حريق داخل شونة بصل تقع بالقرب من طريق بنها الحر، على مساحة نحو 3 قراريط.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، حيث نجحت في السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل قبل أن تمتد لباقي أجزاء الشونة أو المناطق المجاورة.



وأوضحت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع بجزء محدود من الشونة، ولم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.