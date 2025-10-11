عراقجي: إيران والولايات المتحدة تتبادلان الرسائل عبر وسطاء

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، أن إيران والولايات المتحدة تتبادلان الرسائل عبر وسطاء.

وفي سياق آخر، أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) براد كوبر، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة لن تنشر قواتها في قطاع غزة، موضحاً أن زيارته الأخيرة إلى القطاع جاءت في إطار بحث جهود الاستقرار بعد الصراع.

وقال كوبر، في منشور على منصة “إكس”، إنه عاد من زيارة إلى غزة، ناقش خلالها إنشاء "مركز تنسيق مدني-عسكري" بقيادة القيادة المركزية الأمريكية، يهدف إلى دعم جهود استقرار الأوضاع في مرحلة ما بعد الحرب.

وأضاف كوبر أن الجيش الأمريكي سيتولى تنسيق قوة مهام متعددة الجنسيات يُتوقع أن تنتشر في غزة، قائلا: "أبناء وبنات أمريكا بالزى العسكرى يلبّون نداء الواجب لإحلال السلام في الشرق الأوسط، تنفيذا لتوجيهات القائد الأعلى، في لحظة تاريخية".