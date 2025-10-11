لاعب تشيلسي يغيب عن الأرجنتين أمام بورتوريكو

أعلن المنتخب الأرجنتيني يوم السبت انسحاب إنزو فرنانديز، لاعب وسط تشيلسي، من تشكيلة الفريق بسبب التهاب في ركبته اليمنى.

وشارك اللاعب البالغ من العمر ٢٤ عامًا في معظم مباريات المباراة الودية التي فاز بها المنتخب الأرجنتيني على فنزويلا بهدف نظيف في فلوريدا يوم الجمعة.

ونشر المنتخب الأرجنتيني على منصة إكس أن فرنانديز يعاني من "التهاب في الركبة اليمنى".

يُعد فرنانديز، الذي سجل ثلاثة أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز لتشيلسي، صاحب المركز السابع، هذا الموسم، أحدث لاعب وسط يتعرض للإصابة في النادي، حيث سيغيب عن الملاعب أيضًا كول بالمر وداريو إيسوغو وأندريه سانتوس.

تلعب الأرجنتين ضد بورتوريكو في مباراة ودية أخرى يوم الثلاثاء، بينما يزور تشيلسي نوتنغهام فورست في ١٨ أكتوبر.