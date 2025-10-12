أمريكا تهدد بريطانيا بوقف تبادل المعلومات بسبب قضية تجسس لصالح الصين

هدّدت الولايات المتحدة بريطانيا بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية في قضية تجسس صينية مزعومة.

وحذّرت الولايات المتحدة من وقف التعاون الاستخباراتي مع المملكة المتحدة عقب إسقاط التهم الموجَّهة ضد بريطانيين في قضية تجسس مزعومة لصالح الصين، وفقًا لما ذكرته صحيفة «التايمز» نقلًا عن مصدر في الإدارة الأمريكية.

وأضافت الصحيفة أن البيت الأبيض حذّر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من أن عدم مقاضاة جاسوسين صينيين مزعومين يُهدد بتقويض "العلاقة الخاصة" بين البلدين.

وذكرت الصحيفة أن البيت الأبيض هدّد بريطانيا بأن عدم التحرك قد يُعرّض تبادل المعلومات الاستخباراتية بين بريطانيا والولايات المتحدة للخطر.