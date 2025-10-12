الاتحاد الأرجنتيني يستبعد «إنزو فرنانديز» نجم تشيلسي الإنجليزي من معسكر منتخب بلاده.. لهذا السبب

كشف الاتحاد الأرجنتيني لكرة، عن استبعاد إنزو فرنانديز لاعب نادي تشيلسي الانجليزي، من معسكر منتخب بلاده،، وذلك قبل خوض المباراة الودية أمام بورتوريكو.

وقال الاتحاد الأرجنتيني في بيان عبر حسابه على موقع اكس :"أنه تقرر استبعاد إنزو فرنانديز والعودة إلى ناديه، وذلك بعد شعوره بالآم في ركبته اليمنى".

يُعد فرنانديز، الذي سجل 3 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز لتشيلسي، صاحب المركز السابع، هذا الموسم، أحدث لاعب وسط يتعرض للإصابة في النادي، حيث سيغيب عن الملاعب أيضًا كول بالمر وداريو إيسوغو وأندريه سانتوس.

تلعب الأرجنتين ضد بورتوريكو في مباراة ودية أخرى يوم الثلاثاء، بينما يزور تشيلسي نوتنغهام فورست في 18 أكتوبر.