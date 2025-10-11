محمد العرابي: الرئيس السيسي نجا بالمنطقة والقضية الفلسطينية بعد محاولات تفكيك

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجا بالمنطقة والقضية الفلسطينية، وذلك بعد محاولات لتفكيك وإعادة تركيب القضية، مشيراً إلى أن الدبلوماسية المصرية تسير بخطى ثابتة، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني يستحق أن يفوز بجائزة نوبل تقديراً لصموده.

وأوضح العرابي خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر قناة الحياة، أن القمة المرتقبة في شرم الشيخ تأتي في وقت بالغ الأهمية بعد عامين من الدمار والقتل في قطاع غزة، مؤكدا أن هذه القمة ستشكل نقطة انطلاق نحو مستقبل أفضل للقطاع.

وأضاف العرابي أن القمة ستتزامن مع لقاء قمة آخر يضم العديد من الدول التي ستتواجد في شرم الشيخ، مما يشكل حشدًا دولياً كبيراً لدعم وقف إطلاق النار، واستمرار المساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار في غزة، لافتاً أن القمة تهدف أيضاً إلى وضع أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية بما يتوافق مع طموحات الشعب الفلسطيني.

واختتم العرابي أن هذه الخطوات تمثل فرصاً هامة لكنها تتطلب تفاؤلاً حذراً، مشيراً إلى أن كل خطوة تحتاج إلى جهود دبلوماسية مكثفة وضغط دولي لضمان التزام إسرائيل بكل ما تم الاتفاق عليه مؤخراً.