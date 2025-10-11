حماس: لن نتواجد في شرم الشيخ الساعات المقبلة.. وطلبنا عقد لقاء مباشر مع فتح

كشف حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس دائرة العلاقات الوطنية، أن حركة حماس لن تحضر إلى شرم الشيخ لتوقيع الاتفاق الخاص بوقف إطلاق النار، قائلاً: "حركة حماس، وعبر وفدها التفاوضي، مكثت عدة أيام في مدينة شرم الشيخ إبان التفاوض غير المباشر بالتنسيق مع الوسطاء، ولا يوجد ترتيب لوجودنا في هذا التوقيع ولكن نتواجد في المراحل اللاحقة".



وأوضح، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، أن إنهاء حالة الانقسام من القضايا الحاسمة في الساحة الفلسطينية والتي تحتاج إلى حل حقيقي.



حركة الجهاد الإسلامي

وتابع: "استمرار وقف الحرب وما بعدها يحتاج إلى توافق فلسطيني، ونحن حريصون عليه ومنذ إعلان خطة ترامب ونحن في حالة تشاور مع كافة الفصائل، بما فيها حركة فتح، ونتشاور في كل التفاصيل المتعلقة بآلية الرد وصياغته، للرد على مبادرة ترامب وحتى في مباحثات شرم الشيخ انضم إلينا وفد من حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، وبقينا في حالة تواصل مع كافة الفصائل".



وشدد بدران على أن حركة حماس تؤكد وتدعم التحرك المصري لجمع الفصائل الفلسطينية في المرحلة القادمة، مشيراً إلى أن ذلك "يؤكد ضرورة أن تكون المرحلة المقبلة ذات صبغة فلسطينية خالصة لإدارة القضية الفلسطينية بعيداً عن أي تدخلا".



كما كشف أنه في مطلع سبتمبر الماضي توجهت حماس بطلب لعقد لقاء مع حركة فتح، قائلاً: "طلبنا مباشرة عبر دعوة للقاء حركة فتح في مطلع سبتمبر الماضي على أن يكون اللقاء في القاهرة، ولم نتلقَّ إجابة على تلك الدعوة وأعتقد أن ما لم يتم في السابق قد يصبح ملحًّا في المرحلة القادمة، ونعوّل على الدور المصري في لمّ الشمل".